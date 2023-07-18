Очередная провокация: истребитель РФ опасно приблизился к военному самолету США
Недавно российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету наблюдения над Сирией, заставив его пройти сквозь турбулентный след. Тем самым это поставило под угрозу жизнь четырех американских членов экипажа.
Об этом сообщает Politico.
Провокация от России
Как известно, инцидент произошел в воскресенье, 16 июля. Официальные лица заявили, что это явилось значительной эскалацией в ряде столкновений между американскими и российскими самолетами в Сирии за последние недели.
Такие опасные действия России помешали американскому экипажу безопасно управлять самолетом MC-12, заявили официальные лица. Там добавили, что это новый уровень опасного поведения РФ, которое может привести к аварии или гибели людей.
"В последние недели российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотники MQ-9, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку он поставил под угрозу жизнь американцев", — говорится в материале.
Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не сказали, насколько близко российский истребитель приблизился к американскому военному самолету.
По словам официальных лиц, MC-12, который является двухмоторным турбовинтовым самолетом, регулярно используемым силами специальных операций, осуществлял наблюдение в поддержку операций против группировок "Исламского государства" в Сирии.
Напомним, Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.
ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".
Соединенные Штаты Америки вынуждены были затопить поврежденный российским самолетом беспилотник. Это решение было принято для того, чтобы не дать возможность россиянам захватить дрон.