Очередная провокация: истребитель РФ опасно приблизился к военному самолету США

Российский Су-35 пролетает возле беспилотника ВВС США 5 июля. Фото: ВВС США

Недавно российский истребитель пролетел очень близко к американскому самолету наблюдения над Сирией, заставив его пройти сквозь турбулентный след. Тем самым это поставило под угрозу жизнь четырех американских членов экипажа.

Об этом сообщает Politico.

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Провокация от России

Как известно, инцидент произошел в воскресенье, 16 июля. Официальные лица заявили, что это явилось значительной эскалацией в ряде столкновений между американскими и российскими самолетами в Сирии за последние недели.

Такие опасные действия России помешали американскому экипажу безопасно управлять самолетом MC-12, заявили официальные лица. Там добавили, что это новый уровень опасного поведения РФ, которое может привести к аварии или гибели людей.

"В последние недели российские истребители неоднократно преследовали американские беспилотники MQ-9, но последний инцидент вызвал тревогу, поскольку он поставил под угрозу жизнь американцев", — говорится в материале.

Чиновники, говорившие на условиях анонимности, не сказали, насколько близко российский истребитель приблизился к американскому военному самолету.

По словам официальных лиц, MC-12, который является двухмоторным турбовинтовым самолетом, регулярно используемым силами специальных операций, осуществлял наблюдение в поддержку операций против группировок "Исламского государства" в Сирии.

Напомним, Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно ударный БпЛА MQ-9 Reaper.

ВВС США выступили с заявлением, в котором обвинили российские самолеты в "безрассудных, опасных для экологии и непрофессиональных действиях".

Соединенные Штаты Америки вынуждены были затопить поврежденный российским самолетом беспилотник. Это решение было принято для того, чтобы не дать возможность россиянам захватить дрон.