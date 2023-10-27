Черговий "похорон" Путіна у ЗМІ — чому це вигідно Кремлю

Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Нещодавно Кремль активно поширював чутки про смерть Путіна. Спочатку він помирав, а потім знову оживав. Чому такі ігри вигідні для Кремля та як вони впливають на інфопростір, розповів директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Про це у своєму Facebook написав Вадим Денисенко.

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Чутки про смерть Путіна

Нещодавно поширилися чергові чутки про смерть Путіна. Цього разу "труп президента РФ" сховали у морозилці після серцевого нападу. Офіційних підтверджень цьому не було. Як і всім новинам про смерть путіна, які регулярно з'являються у ЗМІ.

Чутки про смерть Путіна. Фото: Ми — Україна

Чутки про смерть Путіна. Фото: Ми — Україна

Чутки про смерть Путіна. Фото: Ми — Україна

Чутки про смерть Путіна. Фото: Ми — Україна

Чутки про смерть Путіна. Фото: Ми — Україна

Чутки про смерть Путіна. Фото: Ми — Україна

Чутки про смерть Путіна. Фото: Ми — Україна 1 / 7

"Протягом трьох днів двічі нам розповіли, що Путін помер, а Песков двічі дуже оперативно відповів, що це брехня, а Путін здоровий і щасливий", — написав Денисенко.

В Росії почалися активні обговорення двійників Путіна і переживання народу з приводу старості Путіна і його смерті.

Скриншот допису. Фото: Facebook Денисенко

Денисенко також зазначив, що саме тому політологи Кремля прийняли рішення "це питання довести до абсурду. Тому запустили Солов'я, канал "генерал СВР".

"Розрахунок технологів простий: ще пара таких викидів, а вони обов'язково будуть, і всі почнуть відмахуватися від теми старості і двійників" — додав Денисенко.

Раніше ми писали, що у російських телеграм-каналах вчергове з'явився фейк про смерть президента РФ Володимира Путіна. Тепер кажуть, що він "помер" від зупинки серця, а в Росії починається переворот. Українці не стали довго чекати та вже відреагували на це відповідними мемами.