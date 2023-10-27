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Очередные "похороны" Путина в СМИ — почему это выгодно Кремлю

27 октября 2023 18:52
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Очередные "похороны" Путина в СМИ — почему это выгодно Кремлю
Владимир Путин. Фото: росСМИ
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Недавно Кремль активно распространял слухи о смерти Путина. Сначала он умирал, а потом снова оживал. Почему такие игры выгодны Кремлю и как они влияют на инфопространство, рассказал журналист Вадим Денисенко.

Об этом в своем Facebook написал Вадим Денисенко.

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Слухи о смерти Путина

Недавно распространились очередные слухи о смерти Путина. В этот раз "труп президента РФ" спрятали в морозилке после сердечного приступа. Официальных подтверждений не было. Как и всем новостям о смерти Путина, которые регулярно появляются в СМИ.

  • Слухи о смерти Путина
    Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина
  • Слухи о смерти Путина
    Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина
  • Слухи о смерти Путина
    Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина
  • Слухи о смерти Путина
    Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина
  • Слухи о смерти Путина
    Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина
  • Слухи о смерти Путина
    Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина
  • Слухи о смерти Путина
    Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина
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"В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер, а Песков дважды очень оперативно ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив" , — написал Денисенко.

В России начались активные обсуждения двойников Путина и переживания народа по поводу старости Путина и его смерти.

Скриншот поста
Скриншот поста. Фото: Facebook Денисенко

Денисенко также отметил, что именно поэтому политологи Кремля приняли решение "этот вопрос довести до абсурда. Поэтому запустили Соловья, канал "генерал СВР".

"Расчет технологов прост: еще пара таких вбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников" — добавил Денисенко.

Ранее мы писали, что в российских телеграмм-каналах в очередной раз появился фейк о смерти президента РФ Владимира Путина. Теперь говорят, что он умер от остановки сердца, а в России начинается переворот. Украинцы не стали долго ждать и уже отреагировали на это соответствующими мемами.

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