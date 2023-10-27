Очередные "похороны" Путина в СМИ — почему это выгодно Кремлю

Владимир Путин. Фото: росСМИ

Недавно Кремль активно распространял слухи о смерти Путина. Сначала он умирал, а потом снова оживал. Почему такие игры выгодны Кремлю и как они влияют на инфопространство, рассказал журналист Вадим Денисенко.

Об этом в своем Facebook написал Вадим Денисенко.

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Слухи о смерти Путина

Недавно распространились очередные слухи о смерти Путина. В этот раз "труп президента РФ" спрятали в морозилке после сердечного приступа. Официальных подтверждений не было. Как и всем новостям о смерти Путина, которые регулярно появляются в СМИ.

Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина

Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина

Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина

Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина

Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина

Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина

Слухи о смерти Путина. Фото: Мы — Украина 1/7 _ 7

"В течение трех дней дважды нам рассказали, что Путин умер, а Песков дважды очень оперативно ответил, что это ложь, а Путин здоров и счастлив" , — написал Денисенко.

В России начались активные обсуждения двойников Путина и переживания народа по поводу старости Путина и его смерти.

Скриншот поста. Фото: Facebook Денисенко

Денисенко также отметил, что именно поэтому политологи Кремля приняли решение "этот вопрос довести до абсурда. Поэтому запустили Соловья, канал "генерал СВР".

"Расчет технологов прост: еще пара таких вбросов, а они обязательно будут, и все начнут отмахиваться от темы старости и двойников" — добавил Денисенко.

Ранее мы писали, что в российских телеграмм-каналах в очередной раз появился фейк о смерти президента РФ Владимира Путина. Теперь говорят, что он умер от остановки сердца, а в России начинается переворот. Украинцы не стали долго ждать и уже отреагировали на это соответствующими мемами.