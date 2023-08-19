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Чи беруть участь німецькі солдати у війні в Україні: пояснення Шольца

19 серпня 2023 20:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи беруть участь німецькі солдати у війні в Україні: пояснення Шольца
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц наголосив на своїй рішучості не залучати свою країну до військових дій в Україні. Німеччина не прагне втручатися чи ініціювати зміну режиму.

Про це пише DW.

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"Я роблю все можливе, щоб Німеччина не брала участі у цьому конфлікті, тому німецьких військових на українській землі немає і не буде", — передає DW слова Шольца.

Стосовно внутрішніх справ Росії, Шольц зауважив, що Німеччина не прагне втручатися чи ініціювати зміну режиму.

"Нам не належить право визначати, хто буде при владі в іншій країні. Попри це існує відчуття, що Путін побоюється наших намірів", — сказав канцлер.

Олаф Шольц також додав, що російському лідеру доведеться ухвалити сусідство з Європейським Союзом, який є альянсом ліберальних демократій.

"Зрештою, Путін сам відповідальний за свій авторитарний стиль управління", заявив він.

Нагадаємо, що Україні дуже потрібні касетні боєприпаси, щоби прорвати оборону російських окупантів. Війна може закінчитись швидше, якщо партнери передадуть країні снаряди DPICM для HIMARS. У Німеччині планують їх утилізувати

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