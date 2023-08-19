Чи беруть участь німецькі солдати у війні в Україні: пояснення Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: росЗМІ

Канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц наголосив на своїй рішучості не залучати свою країну до військових дій в Україні. Німеччина не прагне втручатися чи ініціювати зміну режиму.

Про це пише DW.

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"Я роблю все можливе, щоб Німеччина не брала участі у цьому конфлікті, тому німецьких військових на українській землі немає і не буде", — передає DW слова Шольца.

Стосовно внутрішніх справ Росії, Шольц зауважив, що Німеччина не прагне втручатися чи ініціювати зміну режиму.

"Нам не належить право визначати, хто буде при владі в іншій країні. Попри це існує відчуття, що Путін побоюється наших намірів", — сказав канцлер.

Олаф Шольц також додав, що російському лідеру доведеться ухвалити сусідство з Європейським Союзом, який є альянсом ліберальних демократій.

"Зрештою, Путін сам відповідальний за свій авторитарний стиль управління", — заявив він.

Нагадаємо, що Україні дуже потрібні касетні боєприпаси, щоби прорвати оборону російських окупантів. Війна може закінчитись швидше, якщо партнери передадуть країні снаряди DPICM для HIMARS. У Німеччині планують їх утилізувати