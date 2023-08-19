Участвуют ли немецкие солдаты в войне в Украине: объяснение Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: росСМИ

Канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц подчеркнул свою решимость не вовлекать свою страну в военные действия в Украине. Германия не стремится вмешиваться или инициировать смену режима.

Об этом пишет DW.

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"Я делаю все возможное, чтобы Германия не участвовала в этом конфликте, поэтому немецких военных на украинской земле нет и не будет", — передает DW слова Шольца.

Касаясь внутренних дел России, Шольц заметил, что Германия не стремится вмешиваться или инициировать смену режима.

"Нам не принадлежит право определять, кто будет у власти в другой стране. Несмотря на это, существует ощущение, что Путин опасается наших намерений", — сказал канцлер.

Олаф Шольц также добавил, что российскому лидеру придется принять соседство с Европейским Союзом, который является альянсом либеральных демократий.

"В конечном итоге, Путин сам ответственен за свой авторитарный стиль управления", — заявил он.

Напомним, что Украине очень нужны кассетные боеприпасы, чтобы прорвать оборону российских оккупантов. Война может закончиться быстрее, если партнеры передадут стране снаряды DPICM для HIMARS. В Германии планируют их утилизировать.