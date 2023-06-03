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Чи буде ЄС обмежувати в’їзд для українських чоловіків: відповідь комісара

3 червня 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Чи буде ЄС обмежувати в’їзд для українських чоловіків: відповідь комісара
Єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йогансон. Фото: REUTERS/Heiko Becker/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Європейська комісія не планує запроваджувати обмеження для в'їзду до ЄС українських чоловіків призовного віку.

Про це заявила єврокомісарка із внутрішніх справ Ілва Йогансон, передає "Суспільне".

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"Для Євросоюзу всі українці, які прибувають у цей період як біженці, перебувають під парасолькою Директиви про тимчасовий захист. Тож ми не зупинятимемо українців, які вʼїжджають до ЄС", — сказала Йогансон.

Вона додала, що ЄС не висилатиме нікого проти його волі.

Нагадаємо, в Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 18 серпня 2023 року. У цей період чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та не можуть виїжджати за межі країни. Проте, за останньою ухвалою, військовий облік для призовників починається із 16 років. Чи означає це, що юнаки 16 і 17 років не можуть виїхати за кордон? Відповідь на це питання дали у пресцентрі Державної прикордонної служби України.

Також ми писали, що в Україні є категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон навіть під час воєнного стану та загальної мобілізації. Проте бувають випадки, коли їм можуть відмовити у цьому та не випустити з країни.  

Додамо, ми розповідали, чи може виїхати за кордон чоловік з двома дітьми та вагітною дружиною. 

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