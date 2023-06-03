Будет ли ЕС ограничивать въезд для украинских мужчин: ответ комиссара

Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йогансон. Фото: REUTERS/Heiko Becker/File Photo

Европейская комиссия не планирует вводить ограничения для въезда в ЕС украинских мужчин призывного возраста.

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йогансон, передает "Суспільне".

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"Для Евросоюза все украинцы, прибывающие в этот период как беженцы, находятся под зонтиком Директивы о временной защите. Поэтому мы не будем останавливать украинцев, которые въезжают в ЕС", — сказала Йогансон.

Она добавила, что ЕС не будет высылать никого против его воли.

Напомним, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 18 августа 2023 года. В этот период мужчины от 18 до 60 лет считаются военнообязанными и не могут уезжать за пределы страны. Однако, по последнему определению, военный учет для призывников начинается с 16 лет. Значит ли это, что парни 16 и 17 лет не могут выехать за границу? Ответ на этот вопрос дали в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины.

Также мы писали, что в Украине есть категории мужчин, имеющих право на выезд за границу даже во время военного положения и общей мобилизации. Однако бывают случаи, когда они могут отказать в этом и не выпустить из страны.

Добавим, мы рассказывали, может ли уехать за границу мужчина с двумя детьми и беременной женой.