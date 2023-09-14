"Чи коштувало ваше его життів українців": Ілон Маск проігнорував гострі запитання журналіста

Американський мільярдер Ілон Маск. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Технологічний мільярдер Ілон Маск завадив ЗСУ використати супутники Starlink для атаки на російський флот у Криму у вересні 2022 року. Запитання журналістів про причини таких дій він проігнорував.

Про це інформує Sky News.

Читайте також:

Як Ілон Маск проігнорував журналіста

Як відомо, ЗСУ планували використати супутники Starlink для атаки безпілотників на російську військово-морську базу у вересні 2022 року, але Маск не дозволив цього.

Навіть через рік після зриву операції американський мільярдер не захотів відповідати на запитання журналіста Sky News про те, чому він завадив українській атаці на російські військові кораблі у Криму.

На відеозаписі видно, як журналіст звернувся до Маска із запитанням "чи коштувало ваше его життів українців?". Також працівник медіа поцікавився у яких відносинах з Путіним перебуває мільярдер.



Однак Маск мовчки пройшов шлях від Федерального управління цивільної авіації у Вашингтоні та в супроводі охорони сів до автівки.

Нагадаємо, раніше Ілон Маск знайшов відмазку щодо відмови запустити Starlink біля Криму.

Також 13 вересня у роботі Starlink стався глобальний збій під час атаки на Україну.