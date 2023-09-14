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"Стоило ли ваше эго жизней украинцев": Илон Маск проигнорировал острые вопросы журналиста

14 сентября 2023 17:54
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Валерия Пержун
редактор
"Стоило ли ваше эго жизней украинцев": Илон Маск проигнорировал острые вопросы журналиста
Американский миллиардер Илон Маск. Фото: REUTERS/Tingshu Wang
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Технологический миллиардер Илон Маск помешал ВСУ использовать спутники Starlink для атаки на российский флот в Крыму в сентябре 2022 года. Вопросы журналиста о причинах таких действий он проигнорировал.

Об этом информирует Sky News.

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Как известно, ВСУ планировали использовать спутники Starlink для атаки беспилотников на российскую военно-морскую базу в сентябре 2022 года, но Маск этого не позволил.

Даже спустя год после срыва операции американский миллиардер не захотел отвечать на вопросы журналиста Sky News о том, почему он помешал украинской атаке на российские военные корабли в Крыму.

На видеозаписи видно, как журналист обратился в Маску с вопросом "стоило ли Ваше эго жизней украинцев?". Также работник медиа поинтересовался, в каких отношениях с Путиным находится миллиардер.

Однако Маск молча прошел путь от Федерального управления гражданской авиации в Вашингтоне и в сопровождении охраны сел к автомобилю.

Напомним, ранее Илон Маск нашел отмазку по поводу отказа запустить Starlink возле Крыма.

Также 13 сентября в работе Starlink произошел глобальный сбой при атаке на Украину.

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