Російська армія досі не отримала балістичні ракети від Ірану

ГУР поки що не має даних про співпрацю двох країн-ізгоїв у постачанні балістичних ракет

Російська федерація, імовірно, ще досі не отримала від Ірану балістичні ракети. Принаймні, українська розвідка не зафіксувала жодних випадків постачання чи тим паче застосування такої зброї.

Про це у ефірі національного телемарафону єдиних новин заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Балістичні ракети для росії

За словами Андрія Юсова, російська окупаційна армія, скоріш за все, не отримала від іранських постачальників балістичні ракети Fateh та Zolfaghar.

Жодних свідчень про постачання таких ракет російським загарбникам українська розвідка не отримала.

Також немає доказів використання таких ракет проти української армії та мирних міст і сіл України.

Дрони уже літають

Натомість, іранські безпілотники-камікадзе російська федерація продовжує отримувати.

Це підтверджують і спроби дронових атак, під час яких використовуються саме іранські "Шахеди".

"Контракти підписані, тому цілком ймовірно, що співпраця в цьому напрямку може бути продовжена", — наголосив Адрій Юсов.

Нагадаємо, у листопаді військова розвідка України підтвердила інформацію про те, що росія купує у Ірана балістичні ракети.

За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, за даними військової розвідки України, влітку цього року було укладено контракт росії з Іраном щодо постачання близько 1750 безпілотних літальних апаратів двох видів — Shahed та Mohajer. Перша партія дронів, які надійшли до росії, становила близько 350 одиниць, друга — близько 250 одиниць.

Також військова розвідка отримала інформацію, що готується проєкт домовленості про постачання іранських балістичних ракет до росії.

Фото: Вікіпедія/Tasnim News Agency