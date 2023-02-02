Российская армия до сих пор не получила баллистические ракеты от Ирана

ГУР пока не располагает данными о сотрудничестве двух стран-изгоев в поставках баллистических ракет

Российская федерация, вероятно, до сих пор не получила от Ирана баллистические ракеты. Во всяком случае, украинская разведка не зафиксировала никаких случаев поставки или тем более применения такого оружия.

Об этом в эфире национального телемарафона единых новостей заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Баллистические ракеты для россии

По словам Андрея Юсова, российская оккупационная армия, скорее всего, не получила от иранских поставщиков баллистические ракеты Fateh и Zolfaghar.

Никаких свидетельств о поставках таких ракет российским захватчикам украинская разведка не получила.

Также нет доказательств использования подобных ракет против украинской армии и мирных городов и сел Украины.

Дроны уже летают

Иранские беспилотники-камикадзе российская федерация продолжает получать.

Это подтверждают и попытки дроновых атак, при которых используются именно иранские "Шахеды".

"Контракты подписаны, поэтому вполне вероятно, что сотрудничество в этом направлении может быть продолжено", — подчеркнул Адрий Юсов.

Напомним, в ноябре военная разведка Украины подтвердила информацию о том, что Россия покупает у Ирана баллистические ракеты.

По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, по данным военной разведки Украины, летом этого года был заключен контракт россии с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов - Shahed и Mohajer. Первая партия дронов, поступивших в россию, составляла около 350 единиц, вторая — около 250 единиц.

Также военная разведка получила информацию, что готовится проект договоренности о поставках иранских баллистических ракет в россию.

Фото: Википедия/Tasnim News Agency