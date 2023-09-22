Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow Чи вплине припинення роботи уряду США на допомогу Україні: відповідь Пентагону arrow

Чи вплине припинення роботи уряду США на допомогу Україні: відповідь Пентагону

22 вересня 2023 14:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Чи вплине припинення роботи уряду США на допомогу Україні: відповідь Пентагону
Будівля Міністерства оборони США. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Пентагоні заявили, що тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів, відоме також як шатдаун, ніяк не вплине на допомогу для України. Допомога Україні продовжиться навіть якщо Конгрес найближчими днями не ухвалить законопроєкт про витрати.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Міноборони США. 

Читайте також:

Допомога США для України

У Пентагоні зазначили, що підготовка та підтримка українських сил не поширюється на можливе припинення роботи уряду, і продовжуватиметься навіть у тому випадку, якщо Конгрес найближчими днями не ухвалить законопроєкт про витрати.

Така рішучість дозволяє продовжувати критично важливі елементи американської підтримки Києва, такі як навчання українських сил і триваюча передача зброї Україні, в розпал контрнаступу, що триває.

Проте речник Міноборони США Кріс Шервуд сказав зворотнє. За його словами, шатдаун може вплинути на постачання військового обладнання, а також на тренування українських військових, що тривають у США. 

Можливе припинення роботи уряду може також вплинути на надання допомоги в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка фінансує виробництво танків Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів F-16.

"Виробництво або постачання будь-якого обладнання, профінансованого USAI, а також, наприклад, навчання пілотів F-16, будуть продовжуватися, але на їх виконання можуть вплинути відпустки та призупинення Міноборони діяльності, яка не підлягає виключенню", — заявив Шервуд.

Нагадаємо, 22 вересня США оголосили про нову допомогу Україні на 325 млн доларів. Йдеться про 128 млн доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 млн доларів на озброєння і техніку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз