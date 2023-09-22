Чи вплине припинення роботи уряду США на допомогу Україні: відповідь Пентагону

Будівля Міністерства оборони США. Фото: google

У Пентагоні заявили, що тимчасове призупинення роботи уряду Сполучених Штатів, відоме також як шатдаун, ніяк не вплине на допомогу для України. Допомога Україні продовжиться навіть якщо Конгрес найближчими днями не ухвалить законопроєкт про витрати.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Міноборони США.

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У Пентагоні зазначили, що підготовка та підтримка українських сил не поширюється на можливе припинення роботи уряду, і продовжуватиметься навіть у тому випадку, якщо Конгрес найближчими днями не ухвалить законопроєкт про витрати.

Така рішучість дозволяє продовжувати критично важливі елементи американської підтримки Києва, такі як навчання українських сил і триваюча передача зброї Україні, в розпал контрнаступу, що триває.

Проте речник Міноборони США Кріс Шервуд сказав зворотнє. За його словами, шатдаун може вплинути на постачання військового обладнання, а також на тренування українських військових, що тривають у США.

Можливе припинення роботи уряду може також вплинути на надання допомоги в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI), яка фінансує виробництво танків Abrams, а також навчальні програми, такі як підготовка пілотів F-16.

"Виробництво або постачання будь-якого обладнання, профінансованого USAI, а також, наприклад, навчання пілотів F-16, будуть продовжуватися, але на їх виконання можуть вплинути відпустки та призупинення Міноборони діяльності, яка не підлягає виключенню", — заявив Шервуд.

Нагадаємо, 22 вересня США оголосили про нову допомогу Україні на 325 млн доларів. Йдеться про 128 млн доларів нової допомоги у сфері безпеки, а також 197 млн доларів на озброєння і техніку.