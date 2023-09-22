Повлияет ли прекращение работы правительства США на помощь Украине: ответ Пентагона

Здание Министерства обороны США. Фото: google

В Пентагоне заявили, что временная приостановка работы правительства Соединенных Штатов, известная также как шатдаун, никак не повлияет на помощь для Украины. Помощь Украине продолжится даже если Конгресс в ближайшие дни не примет законопроект о расходах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Минобороны США.

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В Пентагоне отметили, что подготовка и поддержка украинских сил не распространяется на возможное прекращение работы правительства, и будет продолжаться даже в том случае, если Конгресс в ближайшие дни не примет законопроект о расходах.

Такая решимость позволяет продолжать критически важные элементы американской поддержки Киева, такие как обучение украинских сил и продолжающаяся передача оружия Украине, в разгар продолжающегося контрнаступления.

Однако спикер Минобороны США Крис Шервуд сказал обратное. По его словам, шатдаун может повлиять на поставки военного оборудования, а также на тренировки украинских военных, которые сейчас в США.

Возможное прекращение работы правительства может также повлиять на оказание помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине (USAI), финансирующей производство танков Abrams, а также учебные программы, такие как подготовка пилотов F-16.

"Производство или поставка любого оборудования, профинансированного USAI, а также, например, обучение пилотов F-16, будут продолжаться, но на их выполнение могут повлиять отпуска и приостановка Минобороны деятельности, не подлежащей исключению", — заявил Шервуд.

Напомним, 22 сентября США объявили о новой помощи Украине на 325 млн долларов. Речь идет о 128 млн долларов новой помощи в сфере безопасности, а также 197 млн долларов на вооружение и технику.