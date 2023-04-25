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Чисельність населення в Індії стрімко зростає: ООН розповіла, що країна обжене Китай

25 квітня 2023 00:38
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Чисельність населення в Індії стрімко зростає: ООН розповіла, що країна обжене Китай
Індійці під час одного зі свят. Фото: Dibakar Roy / Pexels
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

ООН заявила, що в Індії стрімко зросла народжуваність. Так, до кінця цього тижня країна випередить Китай і стане найбільш густонаселеною країною у світі.

Про це повідомляє BBC News

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Згідно з новими оприлюдненими даними ООН, населення Індії до кінця квітня досягне 1 425 775 850 осіб. 

"Китай незабаром поступиться своїм давнім статусом найбільш густонаселеної країни в світі", — йдеться в заяві Департаменту з економічних і соціальних питань ООН (DESA).

Там додали, що "через невизначеність, пов’язану з оцінкою та прогнозуванням населення, конкретна дата, коли очікується, що Індія перевершить Китай за чисельністю населення, є приблизною та може бути переглянута".

Минулого тижня Фонд народонаселення ООН заявив, що до середини 2023 року в Індії буде на близько 3 млн більше людей, ніж у Китаї. Рівень народжуваності в Китаї нещодавно впав, а торік його населення скоротилося вперше з 1961 року.

У листопаді чисельність населення світу перевищила 8 мільярдів. Але, на думку експертів, зростання не таке швидке, як було, і зараз воно найповільніше з 1950 року.

Нагадаємо, що ООН оприлюднила звіт, в якому зазначалося, що світове населення досягне свого піку й може почати зменшуватися. Зменшення популяції стане наслідком низького рівня народжуваності та зростання тривалості життя.

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