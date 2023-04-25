Численность населения в Индии стремительно растет: ООН рассказала, что страна обгонит Китай

Индейцы во время одного из праздников. Фото: Dibakar Roy/Pexels

ООН заявила, что в Индии стремительно возросла рождаемость. Так, к концу этой недели страна обойдет Китай и станет самой густонаселенной страной в мире.

Об этом сообщает BBC News.

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Согласно новым обнародованным данным ООН, население Индии к концу апреля достигнет 1 425 775 850 человек.

"Китай вскоре уступит свой давний статус самой густонаселенной страны в мире", — говорится в заявлении Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (DESA).

Там добавили, что "из-за неопределенности, связанной с оценкой и прогнозированием населения, конкретная дата, когда ожидается, что Индия превзойдет Китай по численности населения, приблизительна и может быть пересмотрена".

На прошлой неделе Фонд народонаселения ООН заявил, что к середине 2023 года в Индии будет около 3 млн больше людей, чем в Китае. Уровень рождаемости в Китае недавно упал, а в прошлом году его население сократилось впервые с 1961 года.

В ноябре численность населения мира превысила 8 миллиардов. Но, по мнению экспертов, рост не такой быстрый, как был, и сейчас он самый медленный с 1950 года.

Напомним, что ООН обнародовала отчет, в котором указывалось, что мировое население достигнет своего пика и может начать уменьшаться. Уменьшение популяции станет следствием низкого уровня рождаемости и продолжительности жизни.