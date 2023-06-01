Членство в НАТО: Франція та Німеччина визначились щодо подальшої долі України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Осло. Фото: REUTERS

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Франція виступає за створення реальної дорожньої карти для вступу України до НАТО, в той час як Німеччина закликає до обережності через триваючий конфлікт з Росією. Представники країн озвучили таку позицію на зустрічі посланців НАТО в Осло.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Позиція щодо вступу України в НАТО

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна висловила бажання Франції встановити чіткий шлях з етапами та просуванням, який би дозволив Україні приєднатися до НАТО. На її думку, Альянс має зробити більше, ніж у 2008 році, коли це питання піднялося вперше.

"Чи будуть дати або календар, я не впевнена, тому що є ще багато питань, які потрібно обговорити", — сказала Колонна, додавши, що вступ України до НАТО не є питанням сьогоднішнього дня.

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. Фото: REUTERS

Нещодавнє схвалення президентом Франції Макроном "шляху до членства" України в НАТО було позитивно сприйнято балтійськими країнами. Однак залишається невизначеним, чи нададуть США, підтримуючи перспективи України, конкретні часові рамки для членства.

А ось Німеччина, яку представляла Анналена Бербок, наголосила на необхідності утриматися від обговорення нового членства, поки триває війна.

Загалом НАТО намагатиметься поглиблибити зв'язки з Україною без негайного надання членства, щоб запобігти залучення союзників по Альянсу у війну з Росією, посилаючись на гарантії безпеки за статтею 5.

Генеральний секретар НАТО Столтенберг висловив упевненість у досягненні консенсусу і заявив, що всі члени Альянсу згодні з майбутнім членством України, визнавши, що Україна наближається до НАТО.

Липневий саміт НАТО

Зустріч посланців НАТО передує основному саміту Альянсу у липні. Там лідери країн-членів мають остаточно узгодити ширший пакет довгострокової підтримки України.

В рамках Вільнюського пакету союзники по НАТО посилять офіційні відносини з Україною через нову Раду Україна-НАТО, що дозволить Україні брати безпосередню участь в обговоренні безпекових питань Альянсу.

Лідери НАТО також мають намір створити довгостроковий фонд, який щорічно виділятиме 500 мільйонів євро на підтримку України нелетальною та іншою допомогою.

Фонд фінансуватиме різні ініціативи, в тому числі модернізацію української армії через відновлення інфраструктури та проведення тренінгів з ефективного використання та обслуговування сучасного обладнання, для підтримки високої боєготовності.

Нагадаємо, Сенат Чехії напередодні ухвалив резолюцію щодо якнайшвидшого вступу України в НАТО.