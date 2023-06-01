Членство в НАТО: Франция и Германия определились относительно дальнейшей судьбы Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече министров иностранных дел НАТО в Осло. Фото: REUTERS

Мария Кагал Редактор международного отдела

Франция выступает за создание реальной дорожной карты для вступления Украины в НАТО, в то время как Германия призывает к осторожности из-за продолжающегося конфликта с Россией. Представители стран озвучили такую позицию на встрече посланцев НАТО в Осло.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

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Позиция по вступлению Украины в НАТО

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила желание Франции установить четкий путь с этапами и продвижением, который позволил бы Украине присоединиться к НАТО. По ее мнению, Альянс должен сделать больше, чем в 2008 году, когда этот вопрос поднялся впервые.

"Будут ли дать или календарь, я не уверена, потому что есть еще много вопросов, которые нужно обсудить", — сказала Колонна, добавив, что вступление Украины в НАТО не является сегодняшним вопросом.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. Фото: REUTERS

Недавнее одобрение президентом Франции Макроном "пути к членству" Украины в НАТО было положительно воспринято балтийскими странами. Однако остается неопределенным, предоставит ли США, поддерживая перспективы Украины, конкретные временные рамки для членства.

А вот Германия, которую представляла Анналена Бербок, отметила необходимость воздержаться от обсуждения нового членства, пока идет война.

В целом НАТО будет пытаться углубить связи с Украиной без немедленного предоставления членства, чтобы предотвратить привлечение союзников по Альянсу в войну с Россией, ссылаясь на гарантии безопасности по статье 5.

Генеральный секретарь НАТО Столтенберг выразил уверенность в достижении консенсуса и заявил, что все члены Альянса согласны с будущим членством Украины, признав, что Украина приближается к НАТО.

Июльский саммит НАТО

Встреча посланцев НАТО предшествует главному саммиту Североатлантического союза в июле. Там лидеры стран-членов должны окончательно согласовать более широкий пакет долгосрочной поддержки Украины.

В рамках Вильнюсского пакета союзники по НАТО усилят официальные отношения с Украиной через новый Совет Украина-НАТО, что позволит Украине принимать непосредственное участие в обсуждении вопросов безопасности НАТО.

Лидеры НАТО также намерены создать долгосрочный фонд, который будет ежегодно выделять 500 миллионов евро в поддержку Украины нелетальной и другой помощью.

Фонд будет финансировать различные инициативы, в том числе модернизацию украинской армии через восстановление инфраструктуры и проведение тренингов по эффективному использованию и обслуживанию современного оборудования для поддержания высокой боеготовности.

Напомним, Сенат Чехии накануне принял резолюцию по скорейшему вступлению Украины в НАТО.