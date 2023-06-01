Членство в НАТО: Франция и Германия определились относительно дальнейшей судьбы Украины
Франция выступает за создание реальной дорожной карты для вступления Украины в НАТО, в то время как Германия призывает к осторожности из-за продолжающегося конфликта с Россией. Представители стран озвучили такую позицию на встрече посланцев НАТО в Осло.
Об этом сообщает издание Bloomberg.
Позиция по вступлению Украины в НАТО
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна выразила желание Франции установить четкий путь с этапами и продвижением, который позволил бы Украине присоединиться к НАТО. По ее мнению, Альянс должен сделать больше, чем в 2008 году, когда этот вопрос поднялся впервые.
"Будут ли дать или календарь, я не уверена, потому что есть еще много вопросов, которые нужно обсудить", — сказала Колонна, добавив, что вступление Украины в НАТО не является сегодняшним вопросом.
Недавнее одобрение президентом Франции Макроном "пути к членству" Украины в НАТО было положительно воспринято балтийскими странами. Однако остается неопределенным, предоставит ли США, поддерживая перспективы Украины, конкретные временные рамки для членства.
А вот Германия, которую представляла Анналена Бербок, отметила необходимость воздержаться от обсуждения нового членства, пока идет война.
В целом НАТО будет пытаться углубить связи с Украиной без немедленного предоставления членства, чтобы предотвратить привлечение союзников по Альянсу в войну с Россией, ссылаясь на гарантии безопасности по статье 5.
Генеральный секретарь НАТО Столтенберг выразил уверенность в достижении консенсуса и заявил, что все члены Альянса согласны с будущим членством Украины, признав, что Украина приближается к НАТО.
Июльский саммит НАТО
Встреча посланцев НАТО предшествует главному саммиту Североатлантического союза в июле. Там лидеры стран-членов должны окончательно согласовать более широкий пакет долгосрочной поддержки Украины.
В рамках Вильнюсского пакета союзники по НАТО усилят официальные отношения с Украиной через новый Совет Украина-НАТО, что позволит Украине принимать непосредственное участие в обсуждении вопросов безопасности НАТО.
Лидеры НАТО также намерены создать долгосрочный фонд, который будет ежегодно выделять 500 миллионов евро в поддержку Украины нелетальной и другой помощью.
Фонд будет финансировать различные инициативы, в том числе модернизацию украинской армии через восстановление инфраструктуры и проведение тренингов по эффективному использованию и обслуживанию современного оборудования для поддержания высокой боеготовности.
Напомним, Сенат Чехии накануне принял резолюцию по скорейшему вступлению Украины в НАТО.