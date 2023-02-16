Мюнхенська конференція з безпеки 2023: деталі

59-та Мюнхенська конференція з безпеки відбудеться 17-19 лютого 2023

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

59-та Мюнхенська конференція з безпеки стартує вже завтра, 17 лютого, і завершиться у неділю, 19 лютого. Цьогоріч головною темою конференції очікувано стане війна в Україні.

Чого і кого очікувати на конференції — читайте далі.

Росії вхід заборонено

Традиційно МКБ було місцем, де вороги можуть зібратись під одним дахом — місце, де панує дипломатія. Приміром, на 47-й конференції у 2011 році міністр закордонних справ рф сергій лавров і держсекретарка США Гіларі Клінтон обмінялись ратифікаційними грамотами договору про міри з подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь між США та рф, після чого він вступив у дію.

Фото: securityconference.org

Однак цього року жодних домовленостей з країною-терористом на конференції не відбудеться з очевидних причин — представників росії не запрошено.

Глава МКБ Крістоф Гойсґен висловився щодо постійного гостя у Мюнхені сергія лаврова так: "Ніхто не може очікувати, що ми запропонуємо лаврову, який по суті є рупором путіна, трибуну для його пропаганди".

Також глава МКБ заявив, що для відновлення відносин з Німеччиною росії необхідна "депутінізація", новий уряд, який би діяв на основі міжнародного права.

Крістоф Гойсґен. Фото: securityconference.org

Однак зовсім без росіян цього року не обійдеться. На конференцію запрошено рекордну кількість опозиціонерів рф, таких як Дмитро Гудков, Михайло Ходорковський, Юлія Навальна та інші. Вони візьмуть участь у дискусії щодо майбутнього росії в суботу ввечері.

Іран — туди ж

Для представників Тегерану теж цьогоріч двері закриті. Усе через вбивство 22-річної Махси Аміні за неправильне носіння хіджабу у вересні 2022 і подальше жостоке придушення громадських протестів.

Однак натомість на конференцію запрошено представників іранського громадського суспільства, не називаючи імен. Про це пише Bloomberg з посиланням на організаторів МКБ.

Та проте рішенням не запрошувати ворогів задоволені не всі. Вольфганг Ішингер, який очолював МКБ з 2008 по 2022 висловився так: "Особисто я вважаю, що це погано. Я завжди вважав конференцію важливою платформою для неформального спілкування зі складними супротивниками — країнами, з якими наші офіційні контакти були поганими або взагалі не існували", — цитує колишнього главу конференції видання Financial Times.

Вольфганг Ішингер. Фото: securityconference.org

Однак президент Володимир Зеленський вже давно і чітко зазначив — переговори з росією можливі лише після повернення територій, "в міжнародно визнаних кордонах від 1991 року". І присутність представників рф на конференції навряд чи змінила б українську позицію, тож і стрясати повітря — зайве.

Українське питання

Україну цьогоріч на конференції представлятиме, певно, найбільша делегація за всі попередні роки. Відкриє 59-ту МКБ Володимир Зеленський, який виступить у форматі відеозв'язку.

Очевидно — головним питанням на повістці конференції буде війна в Україні. Зокрема, аналіз ситуації через рік повномасштабного вторгнення і подальші дії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключові пріоритетні для України теми:

"Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова — це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями."

Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Також порушать питання членства України в НАТО та майбутнього росії, повідомив Кулеба.

Польща також планує активно включатися в боротьбу за військову допомогу Україні. Посол Польщі у Німеччині Даріуш Павлось повідомив, що країна боротиметься за виділення винищувачів, які Україна вже давно просить у західних союзників.