Мюнхенська конференція з безпеки 2023: деталі

Чого очікувати на Мюнхенській конференції з безпеки
59-та Мюнхенська конференція з безпеки стартує вже завтра, 17 лютого, і завершиться у неділю, 19 лютого. Цьогоріч головною темою конференції очікувано стане війна в Україні.
Чого і кого очікувати на конференції — читайте далі.
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Росії вхід заборонено
Традиційно МКБ було місцем, де вороги можуть зібратись під одним дахом — місце, де панує дипломатія. Приміром, на 47-й конференції у 2011 році міністр закордонних справ рф сергій лавров і держсекретарка США Гіларі Клінтон обмінялись ратифікаційними грамотами договору про міри з подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь між США та рф, після чого він вступив у дію.
Однак цього року жодних домовленостей з країною-терористом на конференції не відбудеться з очевидних причин — представників росії не запрошено.
Глава МКБ Крістоф Гойсґен висловився щодо постійного гостя у Мюнхені сергія лаврова так: "Ніхто не може очікувати, що ми запропонуємо лаврову, який по суті є рупором путіна, трибуну для його пропаганди".
Також глава МКБ заявив, що для відновлення відносин з Німеччиною росії необхідна "депутінізація", новий уряд, який би діяв на основі міжнародного права.
Однак зовсім без росіян цього року не обійдеться. На конференцію запрошено рекордну кількість опозиціонерів рф, таких як Дмитро Гудков, Михайло Ходорковський, Юлія Навальна та інші. Вони візьмуть участь у дискусії щодо майбутнього росії в суботу ввечері.
Іран — туди ж
Для представників Тегерану теж цьогоріч двері закриті. Усе через вбивство 22-річної Махси Аміні за неправильне носіння хіджабу у вересні 2022 і подальше жостоке придушення громадських протестів.
Однак натомість на конференцію запрошено представників іранського громадського суспільства, не називаючи імен. Про це пише Bloomberg з посиланням на організаторів МКБ.
Та проте рішенням не запрошувати ворогів задоволені не всі. Вольфганг Ішингер, який очолював МКБ з 2008 по 2022 висловився так: "Особисто я вважаю, що це погано. Я завжди вважав конференцію важливою платформою для неформального спілкування зі складними супротивниками — країнами, з якими наші офіційні контакти були поганими або взагалі не існували", — цитує колишнього главу конференції видання Financial Times.
Однак президент Володимир Зеленський вже давно і чітко зазначив — переговори з росією можливі лише після повернення територій, "в міжнародно визнаних кордонах від 1991 року". І присутність представників рф на конференції навряд чи змінила б українську позицію, тож і стрясати повітря — зайве.
Українське питання
Україну цьогоріч на конференції представлятиме, певно, найбільша делегація за всі попередні роки. Відкриє 59-ту МКБ Володимир Зеленський, який виступить у форматі відеозв'язку.
Очевидно — головним питанням на повістці конференції буде війна в Україні. Зокрема, аналіз ситуації через рік повномасштабного вторгнення і подальші дії. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав ключові пріоритетні для України теми:
"Цьогоріч ми будемо просувати на Мюнхенській безпековій конференції пріоритетні для України теми. Ключова — це постачання далекобійних ракет і відкриття постачання бойових літаків, оскільки саме літаки є останнім типом зброї, який потрібно розблокувати, всі інші позиції ми за минулий рік відкрили командними зусиллями."
Також порушать питання членства України в НАТО та майбутнього росії, повідомив Кулеба.
Польща також планує активно включатися в боротьбу за військову допомогу Україні. Посол Польщі у Німеччині Даріуш Павлось повідомив, що країна боротиметься за виділення винищувачів, які Україна вже давно просить у західних союзників.