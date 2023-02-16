Мюнхенская конференция по безопасности 2023 года: детали

59-я Мюнхенская конференция по безопасности состоится 17-19 февраля 2023 года

Мария Кагал Редактор международного отдела

59-я Мюнхенская конференция по безопасности стартует уже завтра, 17 февраля, и завершится в воскресенье, 19 февраля. В этом году главной темой конференции будет война в Украине.

Чего и кого ожидать на конференции — читайте дальше.

России вход запрещен

Традиционно МКБ было местом, где враги могут собраться под одной крышей — место, где царит дипломатия. К примеру на 47-й конференции в 2011 году министр иностранных дел россии сергей лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон обменялись ратификационными грамотами договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений между США и рф, после чего он вступил в действие.

Фото: securityconference.org

Однако в этом году никаких договоренностей со страной-террористом на конференции не состоится по очевидным причинам — представители россии не приглашены.

Глава МКБ Кристоф Гойсген высказался относительно постоянного гостя в Мюнхене сергея лаврова так: "Никто не может ожидать, что мы предложим лаврову, который по сути является рупором путина, трибуну для его пропаганды".

Также глава МКБ заявил, что для возобновления отношений с Германией россии необходима "депутинизация", новое правительство, которое действовало бы на основе международного права.

Кристоф Гойсген. Фото: securityconference.org

Однако совсем без россиян в этом году не обойдется. На конференцию приглашено рекордное количество оппозиционеров россии, таких как Дмитрий Гудков, Михаил Ходорковский, Юлия Навальная и другие. Они примут участие в дискуссии по поводу будущего россии в субботу вечером.

Иран — туда же

Для представителей Тегерана тоже в этом году дверь закрыта. Все из-за убийства 22-летней Махсы Амини за неправильное ношение хиджаба в сентябре 2022 года и последующее жестокое подавление общественных протестов.

Однако на конференцию приглашены представители иранского общественного общества, не называя имен. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на организаторов МКБ.

Однако решением не приглашать врагов довольны не все. Вольфганг Ишингер, возглавлявший МКБ с 2008 по 2022, высказался так: "Лично я считаю, что это плохо. Я всегда считал конференцию важной платформой для неформального общения со сложными противниками — странами, с которыми наши официальные контакты были плохими или вообще не существовали", — цитирует бывшего главу конференции газеты Financial Times.

Вольфганг Ишингер. Фото: securityconference.org

Однако президент Владимир Зеленский уже давно и четко отметил, что переговоры с россией возможны только по возвращении территорий, "в международно признанных границах с 1991 года". И присутствие представителей россии на конференции вряд ли изменило бы украинскую позицию, поэтому и сотрясать воздух — не надо.

Украинский вопрос

Украину в этом году на конференции будет представлять, вероятно, самая большая делегация за все предыдущие годы. Откроет 59-ю МКБ Владимир Зеленский, который выступит по видеосвязи.

Очевидно, что главным вопросом на повестке конференции будет война в Украине. В частности, анализ ситуации спустя год полномасштабного вторжения и последующие действия. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал ключевые приоритетные для Украины темы:

"В этом году мы будем продвигать на Мюнхенской конференции безопасности приоритетные для Украины темы. Ключевая — это поставка дальнобойных ракет и открытие поставок боевых самолетов, поскольку именно самолеты являются последним типом оружия, который нужно разблокировать, все остальные позиции мы за прошлый год открыли командными усилиями."

Фото: Dmytro Kuleba / Twitter

Также будут подниматься вопросы членства Украины в НАТО и будущего россии, сообщил Кулеба.

Польша также намерена активно включаться в борьбу за военную помощь Украине. Посол Польши в Германии Дариуш Павел сообщил, что страна будет бороться за выделение истребителей, которые Украина уже давно просит у западных союзников.