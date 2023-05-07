Чому Ізраїль може повчитися в України у військовій галузі

Солдати ізраїльської армії під час завдання. Фото: REUTERS/Mussa Issa Qawasma

Про те, наскільки корисний досвід Ізраїлю для України, говорять з кожної праски. Армія, ППО, треба створювати "український Моссад" тощо. При цьому мало хто думає про те, який корисний досвід єврейська держава може витягти з цієї війни.

Утім, не просто може. У генштабі ЦАХАЛ є ціле управління, яке вивчає саме іноземний досвід. Але зараз майже вся робота цього управління зосереджена саме на вивченні російсько-української війни. Так багато в ній виявилося несподіванок і нових факторів, так званих "game changers".

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Офіцер армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін вважає, що тут є кілька ключових моментів.

Перший: великі втрати

На "військовому" є таке поняття АРАН (іруа рів ніфгаїм) - подія з великою кількістю постраждалих/загиблих — як вести себе в таких умовах.

Ізраїльські поліцейські перевіряють збитки, завдані ударом із Сектору Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Україна щодня стикається з такими подіями. Втрати на фронті, втрати серед цивільних внаслідок варварських обстрілів. В Умані — десятки загиблих та постраждалих внаслідок влучення ракети в багатоповерхівку.

Наступна війна Ізраїлю буде може хоч і недовгою, але дуже інтенсивною, і ймовірність АРАНу — вкрай висока. Противник використовуватиме важкі далекобійні ракети і втрати можуть бути більшими. І навіть сучасна і добре налагоджена медична система може захлинутися. Ось тут і є важливим український досвід — як вони справляються з такою кількістю поранених та постраждалих.

Другий: логістика

Ось, наприклад, міркує Левін, уся ізраїльська логістика будується на автомобільному транспорті (танковози, вантажівки, автобуси для солдатів тощо) та частково на вертольотах.

І ось уявіть, що армія воює на півночі, а зараз відкривається південний фронт: сектор Газа, кордон з Єгиптом. І треба швидко машинами перекинути піхотну бригаду з технікою на відстань 300-400 кілометрів. Як це зробити в умовах щільного дорожнього трафіку, порушених комунікацій, підірваних мостів та інших перешкод?

Перекидати повітрям теж проблематично — у терористів у Газі вже з'явилися ПЗРК, і це теж треба враховувати.

Тут досвід України також може виявитися корисним. Як взагалі забезпечувати величезне воююче угруповання на фронті великої протяжності, як будувати логістику, маючи зовсім різну техніку. Є чому повчитися.

Третій: дрони

Коптери — маленькі, що несуть пару-трійку легких боєприпасів, — стали в цій війні справжнім кошмаром для російських військ, і противник Ізріалю цим неодмінно скористається, вважає Левін.

Та ж "Хезболла", яка активно співпрацює з РФ, цей досвід теж вивчає і застосовує таку зброю. Як цьому можна протидіяти? Як "глушити" такі дрони? Хто в армії цим займатиметься і за це відповідатиме? Як правильно маскуватися?

Ізраїльський військовий журнал "Маарахот" опублікував на цю тему велику статтю. У ній, серед іншого, йшлося про цю нову загрозу і про те, що до армійських статутів і настанов треба вносити зміни, готуючи війська до такої загрозі.

Сліди від ракет, запущених Ізраїлем із Сектору Газа. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

"Мало розгорнути піхотну бригаду, яка, звичайно, являє собою величезну силу. Потрібні окремі підрозділи, які захищатимуть цю бригаду від коптерів та безпілотників. Тому що батальйони цієї бригади, розгорнуті для наступу/оборони, повинні займатися своєю підготовкою, а не дивитися у небо в очікуванні загрози", — каже Левін.

В ізраїльській армії, як вважає військовий аналітик, із цим є проблеми. Загрозою таких безпілотників ніхто не займався (заради справедливості, зазначимо, що нею ніхто не займався взагалі у світі), армійська ППО, яка прикриває бойові порядки від ударів з повітря, практично відсутня.

Останній підрозділ озброєного ПЗРК скоротили 15 років тому. Вважалося, що ВПС можуть прикрити наземні сили від будь-яких ударів, та й повітряних загроз майже не було.

Тепер це все доведеться терміново повертати, змінюючи та посилюючи. І саме ґрунтуючись на досвіді війни в Україні.

Утім, Ізраїль якраз і славився тим, що дуже добре вміє засвоювати уроки не лише зі своїх, а й із чужих помилок та досвіду.