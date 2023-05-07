Чему Израиль может поучиться у Украины в военной области

Солдаты израильской армии во время задания. Фото: REUTERS/Mussa Issa Qawasma

О том, как полезен опыт Израиля для Украины, говорят из каждого утюга. Армия, ПВО, надо создавать "украинский Моссад" и тому подобное. При этом, мало кто думает о том, какой полезный опыт еврейское государство может извлечь из этой войны.

Впрочем, не просто может. В генштабе ЦАХАЛа есть целое управление, которое изучает именно иностранный опыт. Но сейчас почти вся работа этого управления сосредоточена именно на изучении российской-украинской войны. Настолько много в ней оказалось неожиданностей и новых факторов, так называемых "game changers".

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Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин полагает, что тут есть несколько ключевых моментов.

Первый: большие потери

На "военном" есть такое понятие АРАН (ируа рав нифгаим) — событие с большим количеством пострадавших/погибших — как вести себя в таких условиях.

Израильские полицейские инспектируют ущерб, нанесенный ударом с Сектора Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Украина ежедневно сталкивается с такими "событиями". Потери на фронте, потери среди гражданских в результате варварских обстрелов. В Умани — десятки погибших и пострадавших в результате попадания ракеты в многоэтажку.

Следующая война Израиля будет может и недолгой, но очень интенсивной, и вероятность АРАНа — крайне высока. Противник будет использовать тяжелые дальнобойные ракеты и потери могут быть большими. И даже современная и отлично налаженная медицинская система может захлебнуться. Вот тут и важен украинский опыт — как они справляются с таким количеством раненых и пострадавших.

Второй: логистика

Вот, например, рассуждает Левин, вся израильская логистика строится на автомобильном транспорте (танковозы, грузовики, автобусы для солдат и т. п.) и частично на вертолетах.

И вот представьте, что армия воюет на севере, а в этот момент открывается южный фронт: сектор Газа, граница с Египтом. И нужно быстро машинами перебросить пехотную бригаду с техникой на расстояние в 300-400 километров. Как это сделать в условиях плотного дорожного траффика, нарушенных коммуникаций, взорванных мостов и прочих препятствий?

Перебрасывать по воздуху тоже проблематично — у террористов в Газе уже появились ПЗРК, и это тоже надо учитывать.

Тут опыт Украины тоже может оказаться полезным. Как вообще снабжать огромную воюющую группировку на фронте большой протяжности, как строить логистику, имея совершенно разную технику. Есть чему поучиться.

Третий: дроны

Коптеры — маленькие, несущие пару-тройку легких боеприпасов — стали в этой войне настоящим кошмаром для российских войск, и противник Изриаля этим непременно воспользуется, считает Левин.

Та же "Хезболла", которая активно сотрудничает с РФ, этот опыт тоже изучает и будет применяет такое оружие. Как этому можно противодействовать? Как "глушить" такие дроны? Кто в армии будет этим заниматься и за это отвечать? Как правильно маскироваться?

Израильский военный журнал "Маарахот" опубликовал на эту тему большую статью. В ней, среди прочего, говорилось об этой новой угрозе и о том, что в армейские уставы и наставления надо вносить изменения, готовя войска в такой угрозе.

Следы от ракет, запущенных по Израилю из Сектора Газа. Фото: REUTERS/Mohammed Salem

"Мало развернуть пехотную бригаду, которая, конечно, представляет из себя огромную силу. Нужны отдельные подразделения, которые будут защищать эту бригаду от коптеров и беспилотников. Потому что батальоны этой бригады, развернутые для наступления/обороны, должны заниматься своей подготовкой, а не смотреть в небо в ожидании угрозы", — говорит Левин.

В израильской армии, как полагает военный аналитик, с этим проблемы. Угрозой таких беспилотников никто не занимался (справедливости ради, отметим, что ей никто не занимался вообще в мире), армейская ПВО, прикрывающая боевые порядки от ударов с воздуха, практически отсутствует.

Последнее подразделение вооруженного ПЗРК сократили 15 лет назад. Считалось, что ВВС могут прикрыть наземные силы от любых ударов, да и воздушных угроз почти не было.

Теперь это все придется срочно возвращать, меняя и усиливать. И именно основываясь на опыте войны в Украине.

Впрочем, Израиль как раз и славился тем, что очень хорошо умеет извлекать уроки не только из своих, но и из чужих ошибок и опыта.