Звідки у Хамаса ракети та зброя

Ізраїльський "Залізний купол" збиває ракети, запущені із Сетора Гази. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Місяць війни Ізраїлю проти ХАМАС. Армія вже скинула на Газу 32 тисячі тонн боєприпасів, 32 кілотонни, категорії цілком ядерної доби, інтенсивність бомбардувань абсолютно безпрецедентна. Сухопутна операція теж розвивається, командування ввело у бій додаткові сили.

Підрозділи ЦАХАЛ вже розсікли анклав на дві частини, повністю ізолювавши північну частину, де знаходиться столиця — місто Газа. Це основний опорний пункт терористів, там командування та головний штаб бойовиків. Проте обстріл Ізраїлю триває. Звідки у ХАМАС, зброя розповів Сергій Ауслендер.

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Обстріл відбувається буквально по годинах. Щодня приблизно о 20:00 (іноді трохи раніше чи пізніше) терористи запускають ракети по районах великого Тель-Авіва. Сирени виють від Реховота до Герцлії (іноді далі), заганяючи у бомбосховища півтора-два мільйони людей.

Ось вам перший аспект — психологічний. Це свого роду залякування та війна на виснаження. Є й економічний — уся економіка у цих містах зупиняється на якийсь час. Нехай не тривалий, але все ж таки.

"Залізний купол" збиває ракети, запущені з Гази. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Аспект другий — ідеологічний. ХАМАС демонструє, що він веде війну та тримає під обстрілом пристойну частину території єврейської держави. Посилаючи сигнал своїм іранським спонсорам, мовляв, ми б'ємося з сіоністами, підключайтеся.

Тут відразу зауважимо, що Іран, незважаючи на свої грізні заяви, жодного бажання вступати у війну не висловлює. Одна річ — загрожувати, інша — розпочати бойові дії, маючи під носом дві американські авіаносні ударні групи.

Вашингтон абсолютно недвозначно дав зрозуміти, що втручання будь-якої третьої сторони у війну спричинить негайну відповідь від США.

Ракетні арсенали ХАМАС

Вони оцінюються, за різними даними, в 10-15 тисяч ракет, плюс менші арсенали угруповань, на кшталт "Ісламського джихаду".

Витративши навіть половину з них, плюс знищені ударами ізраїльські ВПС, терористи зберігають здатність до щоденних обстрілів. ХАМАС 9 років (починаючи з 2014 року) готувався до війни, безперервно нарощуючи запас ракет.

Ракета, запущена з Сектору Газа по Ізраїлю. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Перші обстріли Ізраїлю розпочалися ще у 2000-х роках. Тоді терористи використовували примітивні ракети типу "Касам", запускаючи їх із примітивних пускових установок.

Вони були наземні, для кожної був потрібний розрахунок. Ізраїль досить швидко навчився обчислювати такі позиції та знищувати їх ударами з повітря. Тоді терористи змінили підхід.

Але спочатку вони вдосконалили свої ракети, зробивши їх набагато далекобійнішими і близькими до промислових виробів. У цьому їм допомагали іранці та сирійці.

Саму тактику застосування теж змінили докорінно.

Як здійснюють пуски ракет із Гази

Тепер пускова установка — це труба, закопана в землю під певним кутом, щоб досягти потрібної дальності. Такі установки розміщені по всій території Сектору, причому досить часто їх ставлять (заривають) поряд із дитячими садками, школами, лікарнями та подібними об'єктами.

Ракетна пускова установка ХАМАС біля дитячого садка. Фото: Israel Defense Forces

Виявити їх з повітря практично неможливо, тільки після запуску. А удар у відповідь знищить таку трубу, нехай кілька, але решта не постраждає. Я думаю, що коли армія покінчить з ХАМАС, такі "пускові" будуть знаходити в Газі ще протягом багатьох років.

Запуск здійснюється з пульта дистанційного керування, що розташований у бункері або за допомогою таймера зворотного відліку. Розрахунок не потрібний, таким чином, терористи можуть запускати ракети, нічим не ризикуючи.

Крім того, структура ракетних підрозділів ХАМАС спланована так, що не потрібні ні розвідка, ні вказівка на цілі, ні ланцюжки командування. Тільки команда на пуск (і то не завжди, можна скласти своєрідний "розклад") та доступ до пульта.

Як і в будь-якого парамілітарного угруповання, у ХАМАС більше горизонтальна структура, а значить, не потрібен довгий ланцюжок командування. Ракетники можуть просто отримати завдання — наприклад, у вас 300 пускових, випускаєте по 20 ракет щодня в такий час до вичерпання арсеналу або поки не прийде інший наказ.

Остання ракета

Очевидно, що інтенсивність обстрілів (кількість ракет у залпах) у міру просування армії вглиб анклаву знижується. У перші дні були пуски по 200-300 ракет, тепер по 20-30. Але здатність вести ракетний вогонь у терористів, як і раніше, є.

Військові кажуть, що без повної зачистки Сектора припинити обстріл не вдасться. Навіть якщо залишаться останній терорист й остання ракета, він все одно спробує випустити її у бік Ізраїлю.