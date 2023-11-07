Откуда у Хамаса ракеты и оружие

Израильский "Железный купол" сбивает ракеты, запущенные из Сетора Газа. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Месяц войны Израиля против ХАМАС. Армия уже сбросила на Газу 32 тысячи тонн боеприпасов, 32 килотонны, категории вполне ядерного веса, интенсивность бомбардировок абсолютно беспрецедентная. Сухопутная операция тоже развивается, командование ввело в сражение дополнительные силы.

Подразделения ЦАХАЛ уже рассекли анклав на две части, полностью изолировав северную часть, где находится столица — город Газа. Это основной опорный пункт террористов, там командование и главный штаб боевиков. И тем не менее, обстрелы Израиля продолжаются. Откуда у ХАМАС оружие, рассказал Сергей Ауслендер.

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Обстрелы происходят буквально по часам. Каждый день примерно в 20:00 (иногда чуть раньше или позже) террористы запускают ракеты по району большого Тель-Авива. Сирены воют от Реховота до Герцлии (иногда дальше), загоняя в бомбоубежища полтора-два миллиона человека.

Вот вам первый аспект — психологический. Это своего рода запугивание и война на истощение. Есть и экономический — вся экономика в этих городах останавливается на какое-то время. Пусть не продолжительное, но все же.

"Железный купол" сбивает ракеты, запущенные из Газы. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Аспект второй — идеологический. ХАМАС демонстрирует, что он ведет войну и держит под обстрелом приличную часть территории еврейского государства. Заодно посылая сигнал своим иранским спонсорам, мол, мы сражаемся с сионистами, подключайтесь.

Тут сразу заметим, что Иран, несмотря на свои грозные заявления, никакого желания вступать в войну не высказывает. Одно дело — угрожать, другое — начать боевые действия, имея под носом две американские авианосные ударные группы.

Вашингтон совершенно недвусмысленно дал понять, что вмешательство любой третьей стороны в войну повлечет немедленный ответ от США.

Ракетные арсеналы ХАМАС

Они оцениваются, по разным данным, в 10-15 тысяч ракет плюс арсеналы группировок поменьше, вроде "Исламского джихада".

Потратив даже половину из них, плюс уничтоженные ударами израильские ВВС, все равно террористы сохраняют способность к ежедневным обстрелам. ХАМАС 9 лет (начиная с 2014 года) готовился к войне, непрерывно наращивая запас ракет.

Ракета, запущенная из Сектора Газа по Израилю. Фото: REUTERS/Amir Cohen

Первые обстрелы Израиля начались еще в 2000-х годах. Тогда террористы использовали примитивные ракеты типа "Касам", запуская их из примитивных пусковых установок.

Они были наземные, для каждой требовался расчет. Израиль довольно быстро научился вычислять такие позиции и уничтожать их ударами с воздуха. Тогда террористы изменили подход.

Но сначала они усовершенствовали свои ракеты, сделав их гораздо более дальнобойными и близкими к промышленным изделиям. В этом им помогали иранцы и сирийцы.

Саму тактику применения тоже поменяли коренным образом.

Как осуществляют пуски ракет из Газы

Теперь пусковая установка — это труба, закопанная в землю под определенным углом, чтобы достичь нужной дальности. Такие установки размещены по всей территории Сектора, причем довольно часто их ставят (зарывают) рядом с детскими садами, школами, больницами и подобными объектами.

Ракетная пусковая установка ХАМАС возле детского сада. Фото: Israel Defense Forces

Обнаружить их с воздуха практически нереально, только после пуска. А ответный удар уничтожит такую трубу, пусть несколько, но остальные не пострадают. Я полагаю, что, когда армия покончит с ХАМАС, такие "пусковые" будут находить в Газе еще спустя много лет.

Запуск осуществляется с пульта дистанционного управления, расположенного в бункере, или с помощью таймера обратного отсчета. Расчет не нужен, таким образом, террористы могут запускать ракеты, ничем не рискуя.

Кроме того, структура ракетных подразделений ХАМАС спланирована так, что не нужны ни разведка, ни целеуказание, ни цепочки командования. Только команда на пуск (и то не всегда, можно составить своеобразное "расписание") и доступ к пульту.

Как и у любой парамилитарной группировки, у ХАМАС больше горизонтальная структура, а значит, не требуется длинная цепочка командования. Ракетчики могут просто получить задачу — например, у вас 300 пусковых, выпускаете по 20 ракет каждый день в такое-то время до исчерпания арсенала или пока не придет другой приказ.

Последняя ракета

Очевидно, что интенсивность обстрелов (количество ракет в залпах) по мере продвижения армии вглубь анклава снижается. В первые дни были пуски по 200-300 ракет, теперь — по 20-30. Но способность вести ракетный огонь у террористов по-прежнему есть.

Военные говорят, что без полной зачистки Сектора прекратить обстрелы не получится. Даже если останутся последний террорист и последняя ракета, он все равно попытается выпустить ее в сторону Израиля.