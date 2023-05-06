Чому Китай прагне стати світовим миротворцем

Президент Китаю Сі Цзіньпін з президентом США Джо Байденом. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Сі Цзіньпін дедалі активніше добивається для Китаю ролі миротворця. Успішне посередництво у досягненні перемир'я між Росією та Україною може допомогти Піднебесній зробити величезний крок до встановлення біполярного світу, якого вона так прагне.

Про цілі миротворчої місії Китаю пишуть професор з міжнародної безпеки Бірмінгемського університету Стефан Вольфф та професор з міжнародних відносин та європейської безпеки Одеської юридичної академії Тетяна Маляренко. Оригінал опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

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Що Китай отримує від ролі миротворця

Після понад року відсутності прямого спілкування 26 квітня 2023 року відбулася телефонна розмова між президентом Китаю Сі Цзіньпіном та президентом України Володимиром Зеленським. Згідно з китайським записом розмови, "обидві сторони обмінялися думками про китайсько-українські відносини та українську кризу", але в усьому світі це було сприйнято як спроба Пекіна виступити в ролі миротворця.

Тим часом Зеленський написав у Твіттері, що "мав довгу і змістовну телефонну розмову" з Сі, а пізніше розширив її на своєму Telegram-каналі, заявивши, що особливу увагу було "приділено шляхам можливої співпраці для встановлення справедливого і сталого миру в Україні".

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Найбільш конкретним результатом дзвінка стало підтвердження Сі, що Китай призначить спеціального представника з євразійських справ в Україні "для поглибленої комунікації з усіма сторонами щодо політичного врегулювання української кризи". Це свідчить про те, що Китай серйозно ставиться до своїх посередницьких зусиль і вважає, що час для цього настав, не в останню чергу через зростання напруженості в західному альянсі та сумніви щодо успіху українського контрнаступу.

Цей крок Китаю є ще одним свідченням зміни міжнародного порядку, якого Пекін прагне і дедалі більше здатен формувати. Безпосередньо під загрозою для Китаю перебувають його відносини з ЄС.

Для країн-членів ЄС війна в Україні, включно з можливою подальшою ескалацією, є набагато гострішою проблемою безпеки, ніж для Китаю. Європейські чиновники неодноразово закликали Пекін використати свій вплив на Москву, щоб "привести Росію до тями", як висловився президент Франції Еммануель Макрон під час свого нещодавнього візиту до Китаю.

Президент Франції Еммануель Макрон під час візиту до Китаю з Сі Цзіньпіном. Фото: REUTERS/Jacques Witt

Інші високопосадовці ЄС, від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до президента Європейської ради Шарля Мішеля та верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля, також не залишили жодних сумнівів у тому, що позиція Китаю щодо війни в Україні визначатиме майбутнє відносин між ЄС та Китаєм.

З огляду на те, наскільки важливими ЄС і Китай є один для одного в економічному плані, обидві сторони зацікавлені в стабільних і конструктивних відносинах.

Відносини між Китаєм і ЄС, звичайно, є частиною загальної картини відносин між Китаєм і Заходом. Але навіть тут є деякі ознаки можливого прориву. Міністр фінансів США Джейн Єллен визнала, що "вести переговори про контури взаємодії між великими державами складно", але також зазначила, що Пекін і Вашингтон "можуть знайти шлях вперед, якщо Китай також захоче зіграти свою роль".

Телефонна розмова Сі і Зеленського вписується в обережну і крихку хореографію кроків, які можуть поступово призвести до більш ефективного управління війною в Україні, що спочатку запобіжить подальшій ескалації, а згодом прокладе шлях до врегулювання. Хоча це не вирішить усіх спірних питань у відносинах між Китаєм і Заходом, але вилучить одне особливо проблемне питання зі списку нагальних проблем.

Президент Китаю Сі Цзіньпін під час візиту в Росію до Володимира Путіна

Водночас Китай потребує Росії як важеля впливу у своєму суперництві із Заходом, і Сі навряд чи відмовиться від партнерства з Путіним. Але Китаю також потрібна більш контрольована Росія, а це означає, що Китаю потрібне припинення війни в Україні, яка все ще має потенціал для подальшої ескалації. Домінуючи над Росією, Сі може міцно утвердити Китай як незамінного гаранта сталої безпеки і стабільності в Європі.

Ризики для Заходу

Якщо китайська ініціатива буде сприйнята Брюсселем і Вашингтоном та отримає підтримку в Києві та Москві, це дасть Пекіну чудову можливість розпочати формування нового євразійського безпекового порядку. У той час як Захід може і хоче стримувати Кремль у військовому плані та ізолювати Росію в економічному, Сі буде відігравати важливу роль у політичному управлінні Путіним.

Іншими словами, розрахунок Пекіна може полягати в тому, що для того, щоб Європа відновила певну стабільність і безпеку, співпраця з Китаєм буде вкрай важливою. Це не применшує важливості трансатлантичних відносин безпеки, які уособлює НАТО, але це означатиме визнання фундаментально зміненої динаміки європейського порядку і набагато важливішої ролі Китаю в ньому.

Досягнення припинення війни в Україні шляхом переговорів може зайняти певний час і вимагатиме більше, ніж просто посередництва Пекіна. Але навіть припинення бойових дій в Україні у формі стабільного перемир'я може бути вигідним для Китаю.

Такий проміжний результат підвищив би ймовірність того, що, наприклад, Чорноморська угода, яка дозволяє Україні експортувати зерно, буде знову продовжена, що пом'якшить глобальну продовольчу кризу. Це зміцнило б вплив і лідерство Китаю в країнах, що розвивається, ще більше закріпивши його статус важливого силового брокера в новому біполярному порядку, окресленому в білій книзі 2019 року "Китай і світ у новій ері".

Побудова нового міжнародного порядку

Хоча більш відкрите залучення Китаю до посередницьких зусиль з припинення війни в Україні може значно просунути бачення Пекіном нового міжнародного порядку, воно не позбавлене ризиків для Сі. Як зазначив Зеленський у своїй розмові з Сі, "територіальна цілісність України має бути відновлена в межах кордонів 1991 року".

Передбачуваною реакцією Росії, яку озвучила речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова, стало звинувачення України в тому, що вона пов'язує свою готовність до переговорів "з ультиматумами, що містять ... нереалістичні вимоги".

Зрештою, питання для Пекіна, який послідовно підтверджує свою підтримку міжнародних норм суверенітету і територіальної цілісності, полягає в тому, чи зможе він знайти компроміс між міжнародною ізоляцією Москви, яка наполягає на визнанні її незаконної війни і захоплення земель в Україні, і законною вимогою Києва не змінювати свої кордони силою.

Президент Франції Еммануель Макрон, президент Китаю Сі Цзіньпін і президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Це фундаментальне питання для європейського і світового порядку, і з часу Гельсінського Заключного акту 1975 року непорушність кордонів була основоположним принципом європейської безпеки.

Якою б не була доля посередницьких зусиль Китаю у війні, вони стануть серйозним випробуванням майстерності та важелів впливу китайських дипломатів, а також свідченням того, як Китай має намір відігравати свою майбутню роль у переосмисленій Євразії.

Стефан Вольфф, професор з міжнародної безпеки, Бірмінгемський університет

Тетяна Маляренко, професор з міжнародних відносин, професор Жана Моне з європейської безпеки, Одеська юридична академія