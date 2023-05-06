Почему Китай стремится стать мировым миротворцем

Президент Китая Си Цзиньпин с президентом США Джо Байденом. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Мария Кагал Редактор международного отдела

Си Цзиньпин все активнее добивается для Китая роли миротворца. Успешное посредничество в достижении перемирия между Россией и Украиной может помочь Поднебесной сделать огромный шаг к установлению биполярного мира, к которому она стремится.

О целях миротворческой миссии Китая пишут профессор по международной безопасности Бирмингемского университета Стефан Вольфф и профессор по международным отношениям и европейской безопасности Одесской юридической академии Татьяна Маляренко. Оригинал опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

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Что Китай получает от роли миротворца

После более чем года отсутствия прямого общения 26 апреля 2023 года состоялся телефонный разговор между президентом Китая Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно китайской записи разговора, "обе стороны обменялись мнениями о китайско-украинских отношениях и украинском кризисе", но во всем мире это было воспринято как попытка Пекина выступить в роли миротворца.

Тем временем Зеленский написал в Твиттере, что "имел длинный и содержательный телефонный разговор" с Си, а позже расширил его на своем Telegram-канале, заявив, что особое внимание было "уделено путем возможного сотрудничества для установления справедливого и устойчивого мира в Украине".

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2023

Наиболее конкретным результатом звонка стало подтверждение Си, что Китай назначит специального представителя по евразийским делам в Украине "для углубленной коммуникации со всеми сторонами по политическому урегулированию украинского кризиса". Это свидетельствует о том, что Китай серьезно относится к своим посредническим усилиям и считает, что время для этого наступило, не в последнюю очередь из-за роста напряженности в западном альянсе и сомнений в успехе украинского контрнаступления.

Этот шаг Китая является еще одним свидетельством изменения международного порядка, к которому Пекин стремится и все более способен формировать. Непосредственно под угрозой для Китая находятся его отношения с ЕС.

Для стран-членов ЕС война в Украине, включая возможную дальнейшую эскалацию, является гораздо более острой проблемой безопасности, чем для Китая. Европейские чиновники неоднократно призывали Пекин воспользоваться своим влиянием на Москву, чтобы "привести Россию в сознание", как выразился президент Франции Эммануэль Макрон во время своего недавнего визита в Китай.

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Китай с Си Цзиньпином. Фото: REUTERS/Jacques Witt

Другие чиновники ЕС, от президента Европейской комиссии Урсули фон дер Ляйен до президента Европейского совета Шарля Мишеля и верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля, также не оставили никаких сомнений в том, что позиция Китая относительно войны в Украине будет определять будущее отношений между ЕС и Китаем.

Учитывая, насколько важны ЕС и Китай друг для друга в экономическом плане, обе стороны заинтересованы в стабильных и конструктивных отношениях.

Отношения между Китаем и ЕС обычно являются частью общей картины отношений между Китаем и Западом. Но даже здесь есть некоторые признаки возможного прорыва. Министр финансов США Джейн Йеллен признала, что "вести переговоры о контурах взаимодействия между великими государствами сложно", но также отметила, что Пекин и Вашингтон "могут найти путь вперед, если Китай также захочет сыграть свою роль".

Телефонный разговор Си и Зеленского вписывается в осторожную и хрупкую хореографию шагов, которые могут постепенно привести к более эффективному управлению войной в Украине, что сначала предотвратит дальнейшую эскалацию, а затем проложит путь к урегулированию. Хотя это не решит все спорные вопросы в отношениях между Китаем и Западом, но удалит один особо проблемный вопрос из списка насущных проблем.

Президент Китая Си Цзиньпин во время визита в Россию к Владимиру Путину

В то же время Китай нуждается в России как рычаге влияния в своем соперничестве с Западом, и Си вряд ли откажется от партнерства с Путиным. Но Китаю также нужна более контролируемая Россия, а это значит, что Китаю требуется прекращение войны в Украине, все еще имеющей потенциал для дальнейшей эскалации. Доминируя над Россией, Си может прочно утвердить Китай как незаменимый гарант устойчивой безопасности и стабильности в Европе.

Риски для Запада

Если китайская инициатива будет воспринята Брюсселем и Вашингтоном и получит поддержку в Киеве и Москве, это даст Пекину отличную возможность начать формирование нового евразийского порядка безопасности. В то время как Запад может и хочет сдерживать Кремль в военном плане и изолировать Россию в экономическом, Си будет играть важную роль в политическом управлении Путиным.

Иными словами, расчет Пекина может заключаться в том, что для того, чтобы Европа восстановила определенную стабильность и безопасность, сотрудничество с Китаем будет крайне важным. Это не умаляет важности трансатлантических отношений безопасности, которые олицетворяет НАТО, но это будет означать признание фундаментально измененной динамики европейского порядка и гораздо более важной роли Китая в нем.

Достижение прекращения войны в Украине путем переговоров может занять определенное время и потребовать больше, чем просто посредничество Пекина. Но даже прекращение боевых действий в Украине в форме стабильного перемирия может быть выгодно Китаю.

Такой промежуточный результат повысил бы вероятность того, что, например, Черноморское соглашение, позволяющее Украине экспортировать зерно, будет снова продолжено, что смягчит глобальный продовольственный кризис. Это укрепило бы влияние и лидерство Китая в развивающихся странах, еще более закрепив его статус важного силового брокера в новом биполярном порядке, очерченном в белой книге 2019 года "Китай и мир в новой эре".

Построение нового международного порядка

Хотя более открытое вовлечение Китая в посреднические усилия по прекращению войны в Украине может значительно продвинуть видение Пекином нового международного порядка, оно не лишено рисков для Си. Как отметил Зеленский в своем разговоре с Си, "территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года".

Предполагаемой реакцией России, озвученной спикером Министерства иностранных дел Марией Захаровой, стало обвинение Украины в том, что она связывает свою готовность к переговорам "с ультиматумами, содержащими ... нереалистические требования".

В конце концов, вопрос для Пекина, последовательно подтверждающий свою поддержку международных норм суверенитета и территориальной целостности, состоит в том, сможет ли он найти компромисс между международной изоляцией Москвы, настаивающей на признании ее незаконной войны и захвата земель в Украине, и законным требованием Киева не изменять свои границы силой.

Президент Франции Эммануэль Макрон, президент Китая Си Цзиньпин и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Это фундаментальный вопрос для европейского и мирового порядка, и со времени Хельсинкского Заключительного акта 1975 года нерушимость границ была основополагающим принципом европейской безопасности.

Какова бы ни была судьба посреднических усилий Китая в войне, они станут серьезным испытанием мастерства и рычагов влияния китайских дипломатов, а также свидетельством того, как Китай намерен играть свою будущую роль в переосмысленной Евразии.

Стефан Вольфф, профессор по международной безопасности, Бирмингемский университет

Татьяна Маляренко, профессор по международным отношениям, профессор Жана Моне по европейской безопасности, Одесская юридическая академия