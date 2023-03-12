Чи втрутиться Китай у російсько-українську війну

Чи можливе втручання Китаю у російсько-українську війну

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Китай від початку вторгнення росії в Україну зберігав досить дивний нейтралітет з очевидним нахилом до росії. Однак відкритої військової допомоги Китай росії не надавав — принаймні поки що. Американський професор політології Університету в Бойсі Майкл А. Аллен пише, що втручання Китаю у російсько-українську війну може бути дуже корисним для Піднебесної. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

росія хоче військової допомоги від Китаю — ця угода може бути корисна і для Піднебесної

Китай розглядає можливість відправки зброї, боєприпасів і безпілотників до росії, згідно з інформацією, яку адміністрація Байдена розсекретила наприкінці лютого 2023 року.

Військова допомога Китаю безпосередньо підтримає війну росії в Україні.

Це публічне розкриття, що з'явилося менш ніж через місяць після того, як ВМС США збили китайську повітряну кулю, яка нібито використовувалася з метою шпигунства, ще більше посилило вже існуючу напруженість у відносинах між США і Китаєм.

Це також відбувається в той час, коли росія стикається зі зростаючими втратами у своїй війні проти України — як фінансовими, так і людськими. Ці невдачі підштовхнули росію шукати допомоги там, де уряд може її знайти.

Фото: Sputnik/Mikhail Kuravlev/REUTERS

росія намагається отримати зброю та іншу військову підтримку від таких союзників, як Північна Корея та сусідня білорусь. рф також звернулася до нейтральних країн, таких як Індія і Китай, яким вона може продавати свої нафту і газ і отримувати більше грошей. Китай однак публічно не оголошував про рішення надати військову допомогу росії.

Я дослідник міжнародних відносин, чия робота зосереджена на зростаючій конкуренції між США та Китаєм. Ґрунтуючись на моїх дослідженнях, я впевнений, що росія вітатиме будь-яку допомогу, яку запропонує Китай. Рішення Китаю про те, чи брати участь у війні в Україні, буде ретельно виваженим, з урахуванням потенційних довгострокових вигод, ризиків і впливу західних держав.

Але я думаю, що вибір Китаю щодо підтримки чи непідтримки росії в основному зводиться до двох міркувань: як конфлікт в Україні вплине на загальне становлення Китаю у світовій політиці та його зацікавленість у вторгненні на Тайвань.

Офіційна позиція Китаю

Масштабна військова допомога армії, що бореться, коштує недешево. США витратили понад 75 мільярдів доларів на допомогу Україні у 2022 році. Але, незважаючи на великі витрати на війну, Китай розглядає можливість постачання росії військової техніки з кількох причин.

Економічні інтереси Китаю в росії включають гроші, енергію та торговельні можливості.

Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Під час Холодної війни США успішно вбивали клин між цими двома країнами. Однак після росія і Китай зблизилися і стали економічно взаємопов'язаними.

Відколи росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, Китай, як видається, зберігає "проросійський нейтралітет". Тобто, офіційно Китай є нейтральною країною, яка не сприяє конфлікту, але його урядовці все ще повторюють російський наратив війни та пропаганду, ігноруючи те, що Україна розповідає світові.

Китай розкритикував втручання Заходу у війну. Він також запропонував мирний план врегулювання конфлікту, який насправді не закликає росію вивести свої війська з України.

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Досі Китай не надсилав військової допомоги росії. Зміна курсу означала б суттєвий відхід від попередньої політики офіційного нейтралітету Китаю.

Спільний ворог

Успіх росії в Україні відповідав би цілям Китаю щодо переформатування глобальної політики і влади, а також міг би сприяти піднесенню Китаю як економічного і військового лідера.

У лютому 2022 року президент Китаю Сі Цзіньпін зустрівся з президентом рф владіміром путіним на зимовій Олімпіаді в Пекіні. Вони опублікували спільний документ із закликом до переформатування світової політики. У розлогій заяві було детально викладено спільні цінності та бачення світу без Сполучених Штатів як головного лідера, де Китай і росія отримують більше контролю та впливу.

Міністри закордонних справ Китаю і росії зустрілися 2 березня 2023 року, і уряд Китаю опублікував заяву, в якій підтвердив цю тезу, сказавши, що дві країни "підтримують здоровий і стабільний розвиток, встановлюючи нову парадигму для нового типу відносин між великими країнами".

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Політологи та дослідники прав людини не вважають росію чи Китай демократичними чи політично вільними країнами. Але обидві країни вихваляють свої власні традиції демократії і кажуть, що вони протистоять світу, де США стверджують свою версію демократії та прав людини як єдиний варіант.

Тайванський фактор

Ще одна причина, чому Китай може хотіти успіху росії в Україні, полягає в тому, що перемога рф дасть Китаю більше зовнішньої підтримки в будь-яких планах щодо захоплення Тайваню або інших територій. Тайвань — це острів біля узбережжя Китаю, який претендує на незалежність, але Китай стверджує, що це просто провінція, що відкололася, над якою він хоче відновити контроль.

Якби росія виграла війну в Україні так швидко, як вона спочатку планувала, це могло б прокласти шлях для Китаю до спроби подібного вторгнення на Тайвань. Але швидкої перемоги не було.

Проте тривала російсько-українська війна може створити нові можливості для Китаю на Тайвані, відволікаючи американські гроші, військові ресурси та увагу від острова.

Міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган 7 березня 2023 заявив, що оскільки США продають зброю Тайваню, це виправдовує продаж зброї Китаєм росії. Деякі критики зазначають, що американська допомога Україні ускладнює для США виправдання захисту Тайваню, якщо Китай спробує його захопити.

Цінь Ган. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Хоча вторгнення Китаю на Тайвань видається малоймовірним у короткостроковій перспективі — а деякі експерти кажуть, що такий крок був би катастрофічним для Китаю — і США, і Китай зацікавлені в долі Тайваню і прилеглого регіону.

США і Китай нещодавно зробили кроки, спрямовані на посилення військової присутності в регіоні Південно-Китайського моря. Китай збільшив демонстрацію військової сили навколо Тайваню. А Сполучені Штати нещодавно оголосили, що розмістять війська і техніку на Філіппінах, стратегічній військовій базі, розташованій неподалік від Тайваню.

Тиск Заходу

За останні кілька місяців адміністрація Байдена та інші західні держави застерігали Китай, що він не повинен втручатися в конфлікт в Україні.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

У березні 2023 року канцлер Німеччини Олаф Шольц публічно попередив Китай, що його втручання матиме наслідки.

З огляду на те, що Китай поки що офіційно не виступив на підтримку росії, ці зусилля видаються успішними.

Однак дослідження показали, що країни втручаються в конфлікти, коли вони вважають, що їхні інтереси можуть постраждати, і коли вони можуть вплинути на ситуацію. Це може бути фактором, який підштовхує Китай до більшого залучення в конфлікт росії.

Майкл А. Аллен, професор політології, Університет в Бойсі, США

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