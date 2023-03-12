Вмешается ли Китай в российско-украинскую войну

Возможно ли вмешательство Китая в российско-украинскую войну

Мария Кагал Редактор международного отдела

Китай с начала вторжения россии в Украину сохранял весьма странный нейтралитет с очевидным наклоном к россии. Однако открытую военную помощь Китай россии не оказывал — по крайней мере, пока. Американский профессор политологии Университета в Бойсе Майкл А. Аллен пишет, что вмешательство Китая в российско-украинскую войну может оказаться очень полезным для Поднебесной. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

россия хочет военной помощи от Китая — это соглашение может быть полезно и для Поднебесной

Китай рассматривает возможность отправки оружия, боеприпасов и беспилотников в россию, согласно информации, которую администрация Байдена рассекретила в конце февраля 2023 года.

Военная помощь Китая напрямую поддержит войну россии в Украине.

Это публичное раскрытие, появившееся менее чем через месяц после того, как ВМС США сбили якобы используемый с целью шпионажа китайский воздушный шар, еще больше усилило уже существующую напряженность в отношениях между США и Китаем.

Это также происходит в то время, когда россия сталкивается с растущими потерями в своей войне против Украины — как финансовыми, так и человеческими. Эти неудачи подтолкнули рф искать помощи там, где правительство может ее найти.

Фото: Sputnik/Mikhail Kuravlev/REUTERS

россия пытается получить оружие и другую военную поддержку от таких союзников, как Северная Корея и соседняя беларусь. рф также обратилась к нейтральным странам, таким как Индия и Китай, которым она может продавать свои нефть и газ и получать больше денег. Китай, однако, публично не объявлял о решении оказать военную помощь россии.

Я исследователь международных отношений, чья работа сосредоточена на растущей конкуренции между США и Китаем. Основываясь на моих исследованиях, я уверен, что россия будет приветствовать любую помощь, которую предложит Китай. Решение Китая о том, участвовать ли в войне в Украине, будет тщательно взвешено, с учетом потенциальных долгосрочных выгод, рисков и влияния западных государств.

Но я думаю, что выбор Китая по поддержке или неподдержке россии в основном сводится к двум соображениям: как конфликт в Украине повлияет на всеобщее становление Китая в мировой политике и его заинтересованность во вторжении на Тайвань.

Официальная позиция Китая

Масштабная военная помощь борющейся армии стоит недешево. США потратили более 75 миллиардов долларов на помощь Украине в 2022 году. Но, несмотря на большие расходы на войну, Китай рассматривает возможность поставки россии военной техники по нескольким причинам.

Экономические интересы Китая в россии включают в себя деньги, энергию и торговые возможности.

Сі Цзіньпін. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Во время Холодной войны США успешно вбивали клин между двумя странами. Однако после россия и Китай сблизились и стали экономически взаимосвязанными.

С тех пор, как россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, Китай, как представляется, сохраняет "пророссийский нейтралитет". То есть официально Китай является нейтральной страной, которая не способствует конфликту, но его чиновники все еще повторяют российский нарратив войны и пропаганду, игнорируя то, что Украина рассказывает миру.

Китай подверг критике вмешательство Запада в войну. Он также предложил мирный план урегулирования конфликта, который на самом деле не призывает россию вывести свои войска из Украины.

Фото: Anton Novoderezhkin/Pool/REUTERS

До сих пор Китай не посылал военную помощь россии. Изменение курса означало бы существенный отход от предыдущей политики официального нейтралитета Китая.

Общий враг

Успех россии в Украине отвечал бы целям Китая по переформатированию глобальной политики и власти, а также мог бы способствовать подъему Китая как экономического и военного лидера.

В феврале 2022 года президент Китая Си Цзиньпин встретился с президентом россии владимиром путиным на зимней Олимпиаде в Пекине. Они опубликовали общий документ с призывом к переформатированию мировой политики. В обширном заявлении были подробно изложены общие ценности и видения мира без Соединенных Штатов как главного лидера, где Китай и россия получают больше контроля и влияния.

Министры иностранных дел Китая и россии встретились 2 марта 2023 года, и правительство Китая опубликовало заявление, в котором подтвердило этот тезис, сказав, что две страны "поддерживают здоровое и стабильное развитие, устанавливая новую парадигму для нового типа отношений между крупными странами".

Фото: Alexander Nemenov/Pool/REUTERS

Политологи и исследователи прав человека не считают россию или Китай демократическими или политически свободными странами. Но обе страны восхваляют свои традиции демократии и говорят, что они противостоят миру, где США утверждают свою версию демократии и прав человека как единственный вариант.

Тайваньский фактор

Еще одна причина, почему Китай может хотеть успеха россии в Украине, заключается в том, что победа рф даст Китаю больше внешней поддержки в любых планах по захвату Тайваня или других территорий. Тайвань — это остров у побережья Китая, претендующий на независимость, но Китай утверждает, что это просто отколовшаяся провинция, над которой он хочет восстановить контроль.

Если бы россия выиграла войну в Украине так быстро, как она изначально планировала, это могло бы проложить путь для Китая до попытки подобного вторжения на Тайвань. Но быстрой победы не было.

Однако продолжающаяся российско-украинская война может создать новые возможности для Китая на Тайване, отвлекая американские деньги, военные ресурсы и внимание от острова.

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган 7 марта 2023 года заявил, что поскольку США продают оружие Тайваню, это оправдывает продажу оружия Китаем россии. Некоторые критики отмечают, что американская помощь Украине осложняет США оправдание защиты Тайваня, если Китай попытается его захватить.

Цінь Ган. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Хотя вторжение Китая на Тайвань кажется маловероятным в краткосрочной перспективе — а некоторые эксперты говорят, что такой шаг был бы катастрофичен для Китая — и США, и Китай заинтересованы в судьбе Тайваня и близлежащего региона.

США и Китай недавно предприняли шаги, направленные на усиление военного присутствия в регионе Южно-Китайского моря. Китай увеличил демонстрацию военной силы вокруг Тайваня. А Соединенные Штаты недавно объявили, что разместят войска и технику на Филиппинах, стратегической военной базе, расположенной неподалеку от Тайваня.

Давление Запада

За последние несколько месяцев администрация Байдена и другие западные державы предостерегали Китай, что он не должен вмешиваться в конфликт в Украине.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

В марте 2023 года канцлер Германии Олаф Шольц публично предупредил Китай, что его вмешательство будет иметь последствия.

Учитывая, что Китай пока официально не выступил в поддержку россии, эти усилия представляются успешными.

Однако исследования показали, что страны вмешиваются в конфликты, когда они считают, что их интересы могут пострадать и когда они могут повлиять на ситуацию. Это может быть фактором, подталкивающим Китай к большему вовлечению в конфликт россии.

Майкл А. Аллен, профессор политологии, Университет в Бойсе, США

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