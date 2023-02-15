Глава Пентагону Ллойд Остін пояснив, чому перемога України у війні є важливою для всього світу

Ллойд Остін

Результат війни росії проти України буде важливим не лише для українців, але й для націй у всій Європі та в цілому світі. Адже агресія рф змінила середовище безпеки для кожного члена НАТО й для країн у всьому світі.

Про це заявив у середу глава Пентагону Ллойд Остін за підсумками міністерської зустрічі НАТО в Брюсселі.

Вирішальне значення результату війни

"Минув майже рік після жорстокого та неспровокованого вторгнення росії в Україну, і майже рік після того, як безрозсудна війна за вибором путіна занурила Європу в найгіршу безпекову кризу з часів Другої світової війни. І результат цієї трагічної та непотрібної війни є дуже важливим для безпеки України, безпеки Європи та глобальної безпеки", — зауважив міністр оборони США.

Він підкреслив, що путін не просто напав на мирну, суверенну й демократичну державу-члена ООН, він також створив загрозу жорстко встановленій системі правил і норм, яка гарантувала безпеку Європі протягом понад семи десятиліть.

Глава Пентагону зауважив, що через майже рік після масштабного вторгнення рф в Україну НАТО стало більш згуртованим і більш рішучим, ніж будь-коли.

"Ми сповнені рішучості стояти з відважними захисниками України стільки, скільки буде потрібно. І ми також сповнені рішучості захистити кожен дюйм території НАТО", — наголосив глава оборонного відомства США.

Остін зазначив, що агресія путіна змінила середовище безпеки для кожного члена НАТО й для країн у всьому світі. Це, за його словами, підтвердили результати засідання "Рамштайн-9" за участю понад 50 країн, це також стало важливою частиною обговорень міністерської зустрічі НАТО в середу.

Як відомо, за підсумками зустрічі Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн-9", яка відбулася у вівторок у Брюсселі, учасники засідання оголосили про нові ініціативи оборонної підтримки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підбив підсумки зустрічі "Рамштайн-9". За його словами, є чергові сильні рішення для захисту нашої держави та зміцнення військових.