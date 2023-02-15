Глава Пентагона Ллойд Остин объяснил, почему победа Украины в войне важна для всего мира

Ллойд Остин

Результат войны россии против Украины будет важен не только для украинцев, но и для наций во всей Европе и во всем мире. Ведь агрессия рф изменила среду безопасности для каждого члена НАТО и для стран во всем мире.

Об этом заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе.

Решающее значение исхода войны

"Прошел почти год после жестокого и неспровоцированного вторжения россии в Украину, и почти год после того, как безрассудная война по выбору путина погрузила Европу в худший кризис безопасности со времен Второй мировой войны. И результат этой трагической и ненужной войны очень важен для безопасности Украины, безопасности Европы и глобальной безопасности", — отметил министр обороны США.

Он подчеркнул, что путин не просто напал на мирное, суверенное и демократическое государство-член ООН, он также создал угрозу жестко установленной системе правил и норм, которая гарантировала безопасность Европе на протяжении более семи десятилетий.

Глава Пентагона отметил, что спустя почти год после масштабного вторжения россии в Украину НАТО стало более сплоченным и более решительным, чем когда-либо.

"Мы полны решимости стоять с отважными защитниками Украины столько, сколько потребуется. И мы также полны решимости защитить каждый дюйм территории НАТО", — подчеркнул глава оборонного ведомства США.

Остин отметил, что агрессия путина изменила среду безопасности для каждого члена НАТО и для стран во всем мире. Это, по его словам, подтвердили результаты заседания "Рамштайн-9" с участием более 50 стран, что также стало важной частью обсуждений министерской встречи НАТО в среду.

Как известно, по итогам состоявшейся во вторник в Брюсселе встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн-9" участники заседания объявили о новых инициативах оборонной поддержки Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги встречи "Рамштайн-9". По его словам, есть очередные сильные решения по защите нашего государства и укреплению военных.