"Чому ви принижуєтеся": в ОП розкритикували Туреччину в "зерновій угоді"

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. Фото: google

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк назвав спроби Туреччини вмовити Росію продовжити "зернову угоду" "принизливими". На його думку, такі дії позбавляють Анкару репутації.

Про це заявив Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

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За словами Подоляка, країна-терорист Росія принизила Туреччину та позбавила суб'єктності у Чорному морі.

"Вас позбавили суб’єктності, принизили в акваторії Чорного моря, де ви вважаєтесь країною потужною, я про Турецьку Республіку, після цього ви їдете у Сочі говорити: "А може ти все ж таки погодишся на те, що можна продовжити зернову угоду?". Це "обнулення" багатьох репутаційних складових і не можна далі так себе поводити", — сказав Подоляк.

Радник глави ОП нагадав, що в "зерновій угоді" ООН є замовником великої кількості зерна, яке має поставити Україна. Туреччину якраз визнали ключовою країною, яка має транспортувати продукцію через свої порти. Тож, спроби Анкари вмовити Путіна продовжити угоду, не мають сенсу.

"До чого тут Росія? Чому ви принижуєтесь постійно перед Росією? Після цього ви хочете виглядати суб’єктними? Це ж дивно буде виглядати. Не можна періодично приходити і казати "Ми хочемо про щось домовитися з Путіним". Про що ви хочете домовитися з Путіним? Ви хочете домовитися з людиною, яка вас принижує, щоб вона вас не принижувала?" — сказав Подоляк.

"Лише Україна демонструє свою суб'єктність"

Михайло Подоляк також наголосив на тому, що на сьогоднішній день лише Україна демонструє свою суб'єктність у акваторії Чорного моря.

"Сьогодні в акваторії Чорного моря суб'єктно виглядає виключно Україна, тому що використовуючи морські дрони, ми хочемо загнати в російські порти Чорноморський флот і після цього море буде таким, яким воно має бути морем зовнішньої юрисдикції, де комерційне судноплавство абсолютно безпечне", — заявив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, після припинення дії "зернової угоди" у липні партнери України працювали над тим, щоб знайти альтернативні шляхи експорту збіжжя. Наразі Сполучені штати Америки бачать "життєздатні маршрути" для транспортування.

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