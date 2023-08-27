"Почему вы унижаетесь": в ОП раскритиковали Турцию в "зерновом соглашении"

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Фото: google

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал попытки Турции уговорить Россию продлить "зерновое соглашение" "унизительными". По его мнению, подобные действия лишают Анкару репутации.

Об этом заявил Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

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По словам Подоляка, страна-террорист Россия унизила Турцию и лишила субъектности в Черном море.

"Вас лишили субъектности, унизили в акватории Черного моря, где вы считаетесь страной мощной, я о Турецкой Республике, после этого вы едете в Сочи говорить: "А может ты все же согласишься на то, что можно продлить зерновую сделку?" .Это "обнуление" многих репутационных составляющих и нельзя дальше так себя вести", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП напомнил, что в "зерновом соглашении" ООН является заказчиком большого количества зерна, которое должна поставить Украина. Турцию как раз признали ключевой страной, которая может транспортировать продукцию через свои порты. Так что попытки Анкары уговорить Путина продлить соглашение не имеют смысла.

"К чему здесь Россия? Почему вы унижаетесь постоянно перед Россией? После этого вы хотите выглядеть субъектными? Это же странно будет выглядеть. Нельзя периодически приходить и говорить "Мы хотим о чем-то договориться с Путиным". О чем вы хотите договориться с Путиным? Вы хотите договориться с человеком, который вас унижает, чтобы он вас не унижал?" — сказал Подоляк.

"Лишь Украина демонстрирует свою субъектность"

Михаил Подоляк также отметил, что на сегодняшний день только Украина демонстрирует свою субъектность в акватории Черного моря.

"Сегодня в акватории Черного моря субъектно выглядит исключительно Украина, потому что используя морские дроны, мы хотим загнать в российские порты Черноморский флот и после этого море будет таким, каким оно должно быть морем внешней юрисдикции, где коммерческое судоходство абсолютно безопасно", — заявил Михаил Подоляк.

Напомним, после прекращения действия "зерновой сделки" в июле партнеры Украины работали над тем, чтобы найти альтернативные пути экспорта зерна. Соединенные штаты Америки видят "жизнеспособные маршруты" для транспортировки.

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