Марія Львова-Бєлова стала лише другою жінкою, проти якої МКС висунув обвинувачення

Марія Львова-Бєлова стала другою жінкою, проти якої МКС висунули обвинувачення

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Виданий нещодавно орден на арешт путіна привернув чимало уваги ЗМІ. Однак орден на уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову також вартий уваги, адже Міжнародний кримінальний суд вкрай рідко висуває підозри жінкам. А Львова-Бєлова стала лише другою жінкою, проти якої МКС висунули обвинувачення.

Про те, чому жінок так рідко притягають до відповідальності пише викладач права Кардіффського університету Калеб Вілер. Оригінал його статті опубліковано на the Conversation, переклад підготували Новини.LIVE.

Жінки і воєнні злочини: чому так мало притягнуто до відповідальності, і що відбувається, коли притягають

Через кілька днів після початку російського вторгнення в Україну Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочав розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності, скоєних під час війни. 17 березня 2023 року МКС видав перші ордери на арешт двох російських урядовців.

У той час як значна увага була справедливо приділена ордеру на арешт президента росії владаміра путіна, набагато менше було сказано про звинувачення, висунуті проти Марії Львової-Бєлової, уповноваженої з прав дитини.

МКС стверджує, що Львова-Бєлова скоїла два різних воєнних злочини, описаних у статті 8 статуту суду. Обидва стосуються незаконної депортації або переміщення цивільного населення окупованої країни.

путін і Марія Львова-Белова. Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Ордери ґрунтуються на теорії, що Львова-Бєлова, діючи індивідуально або в якості частини плану, вивезли дітей-сиріт з України і депортували їх до росії, де вони були усиновлені російськими сім'ями. Також повідомлялося (хоча в ордерах це конкретно не зазначено), що українські діти були відправлені до таборів перевиховання в росії з метою просування культурних, історичних, соціальних і патріотичних ідей або ідей, які слугують російським політичним інтересам.

Ситуація Львової-Бєлової є рідкісною в міжнародному кримінальному праві. Вона є лише другою жінкою, проти якої МКС висунув звинувачення, і шостою жінкою-підозрюваною в будь-якій міжнародній установі кримінального правосуддя.

На противагу цьому, жінки часто стають жертвами міжнародних злочинів — зґвалтування та інші форми насильства щодо жінок часто трапляються під час збройних конфліктів. Незважаючи на це, переслідування за ці злочини виявилося складним. МКС часто переслідує за зґвалтування та інші злочини, пов'язані з сексуальним насильством, але він домігся лише двох обвинувальних вироків за злочини такого роду.

Немає чіткого пояснення, чому жінки так рідко стають об'єктами міжнародного кримінального переслідування. Справа не в тому, що жінки не скоюють міжнародних злочинів — багато з них були засуджені національними судами за воєнні злочини і злочини проти людяності, скоєні під час Другої світової війни, геноциду в Руанді і війни в колишній Югославії.

Однією з причин, чому жінки не часто переслідуються міжнародними кримінальними судами і трибуналами, може бути те, що в багатьох країнах вони обіймають незначну кількість керівних посад у вищих ешелонах влади. Хоча МКС нерідко переслідує молодших посадових осіб, їхній підхід здебільшого спрямований на переслідування вищих державних і військових посадовців.

У росії жінки посідають менше 10% вищих керівних посад в уряді та армії. З 31 вищої керівної посади в російському уряді лише три обіймають жінки. Також лише три жінки є серед 35 осіб, визначених як основні співробітники та ключові посадові особи в адміністрації путіна.

У російському військовому керівництві дуже мало жінок на посадах

Жінки ще більше недопредставлені в російському військовому керівництві. Одна з 13 вищих російських військових керівників — жінка. Простіше кажучи, жінки в росії можуть скоювати злочини, які цікавлять МКС, але їм не вистачає старшинства, щоб їх вважали серед тих, хто несе найбільшу кримінальну відповідальність.

Коли жінки скоюють воєнні злочини

У тих рідкісних випадках, коли жінок переслідують міжнародні кримінальні суди і трибунали, гендерні стереотипи часто використовуються для того, щоб виправдати чи згладити їхню злочинну поведінку. Полін Ньїрамасухуко, міністр у справах сім'ї та поліпшення становища жінок Руанди, була звинувачена в 1999 році Міжнародним кримінальним трибуналом по Руанді в причетності до геноциду 1994 року.

В інтерв'ю BBC вона заперечувала свою причетність до злочинів, стверджуючи, що як мати вона не могла нести відповідальність за вбивство іншої людини. Пізніше один з її адвокатів підкреслив її захисні материнські інстинкти, описавши її як "матір-квочку". Незважаючи на це, у 2011 році Ньїрамасухуко була визнана винною за сімома пунктами обвинувачення, в тому числі в геноциді та підбурюванні до зґвалтування.

Аналогічно, Біляна Плавшич, колишня президентка Республіки Сербської (територіального утворення у складі Боснії і Герцеговини), була єдиною жінкою, яку переслідував Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії. У ЗМІ її характеризували за гендерною ознакою, називаючи то "Залізною леді Балкан", то "Крижаною королевою".

Захист Плавшич проти висунутих проти неї звинувачень був побудований на тому, що вона діяла як "мати" своєї країни, і що її поведінка була виправдана тим, що вона захищала "свою сім'ю", сербський народ. Зрештою, Плавшич визнала себе винною у злочині проти людяності — переслідуванні — і відбула дві третини з 11-річного терміну ув'язнення. Але пізніше вона відмовилася від свого визнання, наполягаючи на тому, що не зробила нічого поганого.

Біляна Плавшич в Гаазі, 2003 рік. Фото: REUTERS

Подібні гендерні наративи з'явилися і навколо Львової-Бєлової. Повідомлялося, що іноді російські ЗМІ називали її "Матір'ю-росією". Вона описувала себе як рятівницю російських дітей, яка допомагає захистити їх від насильства війни.

Вона також усиновила одну з дітей, вивезених з окупованої частини Донбасу в Україну. Вона використовує це усиновлення, щоб показати, що вона розуміє, що означає бути матір'ю депортованої дитини.

У сукупності це створює картину того, що хтось виправдовує свої дії на основі своєї ролі матері, одночасно применшуючи політичні аспекти своєї поведінки. Якщо ця справа коли-небудь дійде до суду, можна припустити, що подібна стратегія буде застосована на її захист. Як наслідок, для МКС вкрай важливо забезпечити, щоб справа проти неї оцінювалася по суті, а не з огляду на притягнуту гендерну ідентичність.

Калеб Вілер, викладач права, Кардіффський університет

Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS