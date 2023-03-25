Мария Львова-Белова стала лишь второй женщиной, против которой МКС выдвинул обвинение

Мария Львова-Белова стала второй женщиной, против которой МКС выдвинули обвинение

Мария Кагал Редактор международного отдела

Выданный недавно орден на арест путина привлек немало внимания СМИ. Однако орден на уполномоченную по правам ребенка Марию Львову-Белову также стоит внимания, ведь Международный уголовный суд крайне редко выдвигает подозрения женщинам. Львова-Белова стала лишь второй женщиной, против которой МКС выдвинули обвинения.

О том, почему женщин так редко привлекают к ответственности за военные преступления, пишет преподаватель права Кардиффского университета Калеб Вилер. Оригинал его статьи опубликован на the Conversation, перевод подготовили Новини.LIVE.

Женщины и военные преступления: почему так мало привлечено к ответственности и что происходит, когда привлекают

Через несколько дней после начала российского вторжения в Украину Международный уголовный суд (МКС) приступил к расследованию военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных во время войны. 17 марта 2023 года МКС выдал первые ордера на арест двух российских чиновников.

В то время как значительное внимание было справедливо уделено ордеру на арест президента россии владимира путина, гораздо меньше было сказано об обвинениях, выдвинутых против Марии Львовской-Беловой, уполномоченной по правам ребенка.

МКС утверждает, что Львова-Белова совершила два разных военных преступления, описанных в статье 8 устава суда. Оба касаются незаконной депортации или перемещения гражданского населения оккупированной страны.

путин и Мария Львова-Белова. Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS

Ордеры основываются на теории, что Львова-Белова, действуя индивидуально или в качестве части плана, вывезла детей-сирот из Украины и депортировали их в россию, где они были усыновлены российскими семьями. Также сообщалось (хотя в ордерах это конкретно не отмечено), что украинские дети были отправлены в лагеря перевоспитания в россии с целью продвижения культурных, исторических, социальных и патриотических идей или идей, служащих российским политическим интересам.

Ситуация Львовой-Беловой редка в международном уголовном праве. Она является лишь второй женщиной, против которой МКС предъявил обвинения, и шестой женщиной-подозреваемой в любом международном учреждении уголовного правосудия.

В противоположность этому женщины часто становятся жертвами международных преступлений — изнасилование и другие формы насилия в отношении женщин часто случаются во время вооруженных конфликтов. Несмотря на это, преследование за эти преступления оказалось сложным. МКС часто преследует за изнасилование и другие преступления, связанные с сексуальным насилием, но добился всего двух обвинительных приговоров за преступления такого рода.

Нет ясного объяснения, почему женщины так редко становятся объектами международного уголовного преследования. Дело не в том, что женщины не совершают международных преступлений — многие были осуждены национальными судами за военные преступления и преступления против человечности, совершенные во время Второй мировой войны, геноцида в Руанде и войны в бывшей Югославии.

Одной из причин, почему женщины не часто преследуются международными уголовными судами и трибуналами, может стать то, что во многих странах они занимают незначительное количество руководящих должностей в высших эшелонах власти. Хотя МКС нередко преследует младших должностных лиц, их подход в основном направлен на преследование высших государственных и военных должностных лиц.

В россии женщины занимают менее 10% высших руководящих должностей в правительстве и армии. Из 31 высшего руководящего поста в российском правительстве только три занимают женщины. Также только три женщины среди 35 человек, определенных как основные сотрудники и ключевые должностные лица в администрации путина.

В российском военном руководстве мало женщин на высоких должностях

Женщины еще больше недопредставлены в российском военном руководстве. Одна из 13 высших российских военных руководителей — женщина. Проще говоря, женщины в россии могут совершать интересующие МКС преступления, но им не хватает старшинства, чтобы их считали среди тех, кто несет наибольшую уголовную ответственность.

Когда женщины совершают военные преступления

В тех редких случаях, когда женщины преследуют международные уголовные суды и трибуналы, гендерные стереотипы часто используются для того, чтобы оправдать или сгладить их преступное поведение. Полин Ньирамасухуко, министр по делам семьи и улучшение положения женщин Руанды, была обвинена в 1999 году Международным уголовным трибуналом по Руанде в причастности к геноциду в 1994 году.

В интервью BBC она отрицала свою причастность к преступлениям, утверждая, что в качестве матери она не могла нести ответственность за убийство другого человека. Позже один из ее адвокатов подчеркнул ее защитные материнские инстинкты, описав ее как "матерь-наседку". Несмотря на это, в 2011 году Ньирамасухуко была признана виновной по семи пунктам обвинения, в том числе в геноциде и подстрекательстве к изнасилованию.

Аналогично, Биляна Плавшич, бывшая президент Республики Сербской (территориального образования в составе Боснии и Герцеговины), была единственной женщиной, которую преследовал Международный трибунал по делам бывшей Югославии. В СМИ ее характеризовали по гендерному признаку, называя то "Железной леди Балкан", то "Ледяной королевой".

Защита Плавшич против выдвинутых против нее обвинений была построена на том, что она действовала как "мать" своей страны, и что ее поведение было оправдано тем, что она защищала "свою семью", сербский народ. В конце концов Плавшич признала себя виновной в преступлении против человечности — преследовании — и отбыла две трети из 11-летнего срока заключения. Но позже она отказалась от своего признания, настаивая на том, что не сделала ничего дурного.

Биляна Плавшич в Гааге, 2003 год. Фото: REUTERS

Подобные гендерные нарративы появились и вокруг Львово-Беловой. Сообщалось, что иногда российские СМИ называли ее "Матерью-россией". Она описывала себя как спасительницу русских детей, которая помогает оградить их от насилия войны.

Она также усыновила одного из детей, вывезенных из оккупированной части Донбасса в Украину. Она использует это усыновление, чтобы показать, что она понимает, что значит быть матерью депортированного ребенка.

В совокупности это создает картину того, что кто-то оправдывает свои действия на основе своей роли матери, одновременно умаляя политические аспекты своего поведения. Если это дело когда-нибудь дойдет до суда, можно предположить, что подобная стратегия будет применена в ее защиту. Как следствие, для МКС крайне важно обеспечить, чтобы дело против нее оценивалось по существу, а не учитывая привлеченную гендерную идентичность.

Калеб Вилер, преподаватель права, Кардиффский университет

Фото: Mikhail Metzel/Pool/REUTERS