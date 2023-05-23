4-годинний робочий тиждень сприяє покращенню якості сну

Можливо, 4-годинний робочий тиждень введуть і в Україні? Фото: Fintech Insider

Дослідження, нещодавно проведене у Великій Британії та Ісландії, довело, що перехід на скорочений графік роботи справляє позитивний вплив на якість сну працівників. Далі розповімо про результати вражаючого експерименту.

Про те, чому нам всім слід працювати не 5, а 4 дні, розповіли на сайті 4dayweek.

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У революційному дослідженні, організованому компанією 4 Day Week Global у співпраці з вченими з Кембриджського університету та Бостонського коледжу, взяла участь 61 компанія зі Сполученого Королівства. Ці компанії запровадили чотириденний робочий тиждень на 6 місяців, і в результаті приблизно 40% із 2900 опитаних співробітників повідомили, що якість їхнього сну значно покращилася. 45% повідомили про відсутність змін, а 15% відчули погіршення якості сну. Отримані результати так сподобалися компаніям, які брали участь у експерименті, що 92% з них висловили намір продовжити роботу у форматі чотириденного робочого тижня.

Ісландці з'ясували, що 4-денний робочий тиждень покращує самопочуття

У період з 2015 по 2019 рік Ісландія провела два масштабних експерименти за участю понад 2500 учасників, що становило понад 1% працездатного населення країни. Метою було дослідити вплив скорочення робочого часу на продуктивність і добробут. Учасники перейшли з 40-годинного робочого тижня на 35- або 36-годинний, зберігаючи при цьому попередній рівень зарплати. Дослідження довело, що скорочення тривалості робочого дня має глибокий позитивний вплив на баланс роботи й особистого життя. Учасники відзначили що отримали більше часу для особистої діяльності, домашніх справ і значущих зв’язків з друзями та родиною, тому їхнє самопочуття покращилося.

Варто перейти на скорочений робочий тиждень?

На сьогодні дослідження, проведені у Великобританії та Ісландії — це найповніший аналіз впливу чотириденного робочого тижня на якість сну. До проведення цих масштабних експериментів вчені в різних країнах досліджували лише тонкощі циркадних ритмів у працівників з різним графіком роботи. Циркадні ритми, які регулюються нашим внутрішнім біологічним годинником, впливають на режим сну, пильність і загальне самопочуття. Поєднання результатів британських та ісландських експериментів та досліджень циркадного ритму допоможе нам зрозуміти важливість узгодження робочого графіка не лише із природними фізіологічними процесами, але й з психологічними потребами людини.

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