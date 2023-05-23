4-часовая рабочая неделя способствует улучшению качества сна

Может быть, 4-часовую рабочую неделю введут и в Украине? Фото: Fintech Insider

Исследование, недавно проведенное в Великобритании и Исландии, показало, что переход на сокращенный график работы оказывает положительное влияние на качество сна работников. Далее расскажем о результатах поразительного эксперимента.

О том, почему нам всем следует работать не 5, а 4 дня, рассказали на сайте 4dayweek.

Читайте также:

Британский эксперимент доказал, что сокращение рабочего времени помогает улучшить сон

В революционном исследовании, организованном компанией 4 Day Week Global в сотрудничестве с учеными из Кембриджского университета и Бостонского колледжа, приняла участие 61 компания Соединенного Королевства. Эти компании ввели четырехдневную рабочую неделю на 6 месяцев, и в результате примерно 40% из 2900 опрошенных сотрудников сообщили, что качество их сна значительно улучшилось. 45% сообщили об отсутствии изменений, а 15% почувствовали ухудшение качества сна. Полученные результаты так понравились компаниям, участвовавшим в эксперименте, что 92% из них выразили намерение продолжить работу в формате четырехдневной рабочей недели.

Исландцы выяснили, что 4-дневная рабочая неделя улучшает самочувствие

В период с 2015 по 2019 год Исландия провела два масштабных эксперимента с участием более 2500 участников, что составило более 1% трудоспособного населения страны. Целью было исследовать влияние сокращения рабочего времени на производительность и благосостояние. Участники перешли с 40-часовой рабочей недели на 35- или 36-часовую, сохраняя при этом предварительный уровень зарплаты. Исследование показало, что сокращение продолжительности рабочего дня оказывает глубокое положительное влияние на баланс работы и личной жизни. Участники отметили, что получили больше времени для личных и домашних дел и значимого общения с друзьями, поэтому их самочувствие улучшилось.

Стоит ли перейти на сокращенную рабочую неделю?

На сегодняшний день исследования, проведенные в Великобритании и Исландии — это самый полный анализ влияния четырехдневной рабочей недели на качество сна. До проведения этих масштабных экспериментов ученые в разных странах исследовали лишь тонкости циркадных ритмов у работников с разным графиком работы. Циркадные ритмы, регулируемые нашими внутренними биологическими часами, влияют на режим сна, бдительность и общее самочувствие. Сочетание результатов британских и исландских экспериментов и исследований циркадного ритма поможет нам понять важность согласования рабочего графика не только с естественными физиологическими процессами, но и психологическими потребностями человека.

Недавно Новини.LIVE написали о том, как использовать мозг на полную мощность и что будет, если вы это сделаете. Также мы рассказывали о том, на продаже монет можно неплохо заработать.