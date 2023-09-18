Чутки про важкий стан Рамзана Кадирова: що відомо станом на зараз

Лідер Чечні Рамзан Кадиров. Фото: росЗМІ

Декілька днів тому почали ширитися чутки про поганий стан здоров'я лідера Чечні Рамзана Кадирова. Проте сам Кадиров стверджує, що з ним все гаразд.

Новини.LIVE зібрали усю інформацію про стан Рамзана Кадирова станом на зараз.

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Ще 15 вересня представник ГУР Андрій Юсов заявив, що у глави Чечні Рамзана Кадирова загострилися хвороби і він перебуває у важкому стані. За деякими даними, він навіть впав у кому. Водночас Чеченська опозиція заявляла про ускладнення з нирками у Кадирова.

А вже 17 вересня у Telegram-каналі Кадирова з'явилося відео, у якому глава Чечні реагує на попередні заяви про свій важкий стан. У ролику він порадив усім, хто "в інтернеті не може відрізнити правду від брехні, прогулятися на свіжому повітрі, привести думки до ладу".

Водночас ЗМІ повідомляють, що 17 вересня ввечері літак Кадирова прилетів до Грозного.

"Бізнес-джет Рамзана Кадирова в неділю ввечері прилетів із Москви до Грозного, свідчать дані одного із сервісів, який агрегує дані щодо перельотів цивільної авіації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 6 вересня цей літак тричі літав із Грозного до Москви (6, 9 та 15 вересня).

Як чутки про здоров'я Кадирова вплине на стабільність у Чечні

Аналітики ISW вважають, що стурбованість з приводу здоров'я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова в інформаційному просторі підкреслює залежність президента Російської Федерації Володимира Путіна від Кадирова в питанні збереження стабільності в Чечні.

Зазначається, що дестабілізація правління Кадирова в Чечні стане серйозним ударом по режиму Путіна.

Нагадаємо, 30 серпня глава Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив пост, у якому заявив, що готовий померти за Путіна, якщо доведеться. Таким чином він нібито "відповів" політологам, які "пророкують йому швидку загибель".