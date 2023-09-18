Слухи о тяжелом состоянии Рамзана Кадырова: что известно по состоянию на данный момент

Лидер Чечни Рамзан Кадыров. Фото: росСМИ

Несколько дней назад начали распространяться слухи о плохом состоянии здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова. Однако сам Кадыров утверждает, что с ним все хорошо.

Новини.LIVE собрали всю информацию о состоянии Рамзана Кадырова по состоянию на данный момент.

Читайте также:

Состояние Кадырова: что известно о здоровье чеченского лидера

Еще 15 сентября представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у главы Чечни Рамзана Кадырова обострились болезни и он находится в тяжелом состоянии. По некоторым данным, он даже впал в кому. В то же время, Чеченская оппозиция заявляла об осложнениях с почками у Кадырова.

А уже 17 сентября в Telegram-канале Кадырова появилось видео, в котором глава Чечни реагирует на предварительные заявления о своем тяжелом состоянии. В ролике он посоветовал всем, кто "в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок".

В то же время СМИ сообщают, что 17 сентября вечером самолет Кадырова прилетел в Грозный.

"Бизнес-джет Рамзана Кадырова в воскресенье вечером прилетел из Москвы в Грозный, свидетельствуют данные одного из сервисов, который агрегирует данные по перелетам гражданской авиации", — говорится в сообщении.

С 6 сентября этот самолет трижды летал из Грозного в Москву (6, 9 и 15 сентября).

Как слухи о здоровье Кадырова повлияет на стабильность в Чечне

Аналитики ISW считают, что озабоченность по поводу здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в информационном пространстве подчеркивает зависимость президента Российской Федерации Владимира Путина от Кадырова в вопросе сохранения стабильности в Чечне.

Дестабилизация правления Кадырова в Чечне станет серьезным ударом по режиму Путина.

Напомним, 30 августа глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал пост, в котором заявил, что готов умереть за Путина, если придется. Таким образом он якобы "ответил" политологам, которые "предсказывают ему скорую гибель".