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Далай-лама потрапив у гучний скандал з хлопчиком: що трапилось

10 квітня 2023 18:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Далай-лама потрапив у гучний скандал з хлопчиком: що трапилось
Далай-лама Тензін Г'ясто. Фото: з Facebook Далай-лами
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У понеділок, 10 квітня, у мережі поширили відео, де духовний лідер послідовників тибетського буддизму далай-лама поцілував учня в губи і попросив хлопчика "посмоктати його язик". Відео стало вірусним у соцмережах, і тибетський духовний лідер згодом попросив вибачення.

Про це пише CNN.

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Гучний скандал з Далай-ламою

Як зазначає видання, інцидент стався ще в лютому на заході на півночі Індії, у місті Дхарамсала. На відео можна побачити, як хлопчик підходить до 87-річного духовного лідера і запитує "Чи можу я вас обійняти?". Після цього далай-лама запрошує дитину на сцену, показує на його щоку і каже: "Спочатку тут". У такий спосіб він спонукав хлопчика до обіймів і поцілунку в щоку.

Далі на відео видно, як лауреат Нобелівської премії миру вказує на свої губи й каже: "Тоді я думаю, що нарешті також тут", після чого тягне хлопчика за підборіддя і цілує його в губи. За кілька секунд він каже дитині, висунувши язика: "І посмокчи мій язик".

Після того, як відео поширилося в інтернеті, багато хто засудив Далай-ламу, назвавши його вчинок "недоречним", "скандальним" і "огидним". 

Що відповів далай-лама

В офісі Далай-лами відповіли, що його поведінка була "невинною і грайливою".

"Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинний і грайливий спосіб, навіть на людях і перед камерами. Він шкодує про цей інцидент", — написали на офіційній сторінці Далай-лами у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині школярка потрапила у скандал, образивши честь і пам’ять загиблих захисників. Дівчині не сподобалось, що вона пошкодила взуття через живий коридор, присвячений загиблому Герою.

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