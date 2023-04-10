Далай-лама потрапив у гучний скандал з хлопчиком: що трапилось
У понеділок, 10 квітня, у мережі поширили відео, де духовний лідер послідовників тибетського буддизму далай-лама поцілував учня в губи і попросив хлопчика "посмоктати його язик". Відео стало вірусним у соцмережах, і тибетський духовний лідер згодом попросив вибачення.
Про це пише CNN.
Гучний скандал з Далай-ламою
Як зазначає видання, інцидент стався ще в лютому на заході на півночі Індії, у місті Дхарамсала. На відео можна побачити, як хлопчик підходить до 87-річного духовного лідера і запитує "Чи можу я вас обійняти?". Після цього далай-лама запрошує дитину на сцену, показує на його щоку і каже: "Спочатку тут". У такий спосіб він спонукав хлопчика до обіймів і поцілунку в щоку.
Далі на відео видно, як лауреат Нобелівської премії миру вказує на свої губи й каже: "Тоді я думаю, що нарешті також тут", після чого тягне хлопчика за підборіддя і цілує його в губи. За кілька секунд він каже дитині, висунувши язика: "І посмокчи мій язик".
Після того, як відео поширилося в інтернеті, багато хто засудив Далай-ламу, назвавши його вчинок "недоречним", "скандальним" і "огидним".
🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy.— NATLY DENISE (@NatlyDenise_) April 9, 2023
You can clearly see the boy's body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says "SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz
Що відповів далай-лама
В офісі Далай-лами відповіли, що його поведінка була "невинною і грайливою".
"Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинний і грайливий спосіб, навіть на людях і перед камерами. Він шкодує про цей інцидент", — написали на офіційній сторінці Далай-лами у Twitter.
April 10, 2023
Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині школярка потрапила у скандал, образивши честь і пам’ять загиблих захисників. Дівчині не сподобалось, що вона пошкодила взуття через живий коридор, присвячений загиблому Герою.