Далай-лама потрапив у гучний скандал з хлопчиком: що трапилось

Далай-лама Тензін Г'ясто. Фото: з Facebook Далай-лами

У понеділок, 10 квітня, у мережі поширили відео, де духовний лідер послідовників тибетського буддизму далай-лама поцілував учня в губи і попросив хлопчика "посмоктати його язик". Відео стало вірусним у соцмережах, і тибетський духовний лідер згодом попросив вибачення.

Про це пише CNN.

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Гучний скандал з Далай-ламою

Як зазначає видання, інцидент стався ще в лютому на заході на півночі Індії, у місті Дхарамсала. На відео можна побачити, як хлопчик підходить до 87-річного духовного лідера і запитує "Чи можу я вас обійняти?". Після цього далай-лама запрошує дитину на сцену, показує на його щоку і каже: "Спочатку тут". У такий спосіб він спонукав хлопчика до обіймів і поцілунку в щоку.

Далі на відео видно, як лауреат Нобелівської премії миру вказує на свої губи й каже: "Тоді я думаю, що нарешті також тут", після чого тягне хлопчика за підборіддя і цілує його в губи. За кілька секунд він каже дитині, висунувши язика: "І посмокчи мій язик".

Після того, як відео поширилося в інтернеті, багато хто засудив Далай-ламу, назвавши його вчинок "недоречним", "скандальним" і "огидним".

🤢 This is an alarming scene! The Dalai Lama, who has had ties to NXIVM in the past, caught on camera trying to make advances to an Indian boy.



You can clearly see the boy's body language as he yanks back the first time, then throws his head upward as the Dalai-Lama says "SUCK… pic.twitter.com/CorBr8tiDz — NATLY DENISE (@NatlyDenise_) April 9, 2023

Що відповів далай-лама

В офісі Далай-лами відповіли, що його поведінка була "невинною і грайливою".

"Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинний і грайливий спосіб, навіть на людях і перед камерами. Він шкодує про цей інцидент", — написали на офіційній сторінці Далай-лами у Twitter.

Нагадаємо, нещодавно на Вінниччині школярка потрапила у скандал, образивши честь і пам’ять загиблих захисників. Дівчині не сподобалось, що вона пошкодила взуття через живий коридор, присвячений загиблому Герою.