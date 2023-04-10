Далай-лама попал в громкий скандал с мальчиком: что случилось

Далай-лама Тензин Гьясто. Фото: с Facebook Далай-ламы

В понедельник, 10 апреля, в сети распространили видео, где духовный лидер последователей буддизма Тибета далай-лама поцеловал ученика в губы и попросил мальчика "пососать его язык". Видео стало вирусным в соцсетях, и тибетский духовный лидер впоследствии попросил прощения.

Об этом пишет CNN.

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Громкий скандал с далай-ламой

Как отмечает издание, инцидент произошел еще в феврале на западе на севере Индии в городе Дхарамсала. На видео можно увидеть, как мальчик подходит к 87-летнему духовному лидеру и спрашивает "Могу ли я вас обнять?" После этого далай-лама приглашает ребенка на сцену, показывает на его щеку и говорит: "Сначала здесь". Таким образом он побуждал мальчика к объятиям и поцелую в щеку.

Далее на видео видно, как лауреат Нобелевской премии мира указывает на свои губы и говорит: "Тогда я думаю, что наконец-то здесь", после чего тянет мальчика за подбородок и целует его в губы. Через несколько секунд он говорит ребенку, высунув язык: "И пососи мой язык".

После того как видео распространилось в интернете, многие осудили Далай-ламу, назвав его поступок "неуместным", "скандальным" и "отвратительным".

🤢 This is alarming scene! Далай Лама, который был сложен в NXIVM в past, caught на камере, чтобы сделать удовольствие в Индия.



Вы можете clearly понравится мальчишнику, language as he yanks back the first time ; - NATLY DENISE (@NatlyDenise_) April 9, 2023

Что ответил Далай-лама

В офисе Далай-ламы ответили, что его поведение было "невинным и игривым".

"Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, невинным и игривым способом, даже на людях и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", — написали на официальной странице Далай-ламы в Twitter.

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