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Далай-лама попал в громкий скандал с мальчиком: что случилось

10 апреля 2023 18:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Далай-лама попал в громкий скандал с мальчиком: что случилось
Далай-лама Тензин Гьясто. Фото: с Facebook Далай-ламы
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В понедельник, 10 апреля, в сети распространили видео, где духовный лидер последователей буддизма Тибета далай-лама поцеловал ученика в губы и попросил мальчика "пососать его язык". Видео стало вирусным в соцсетях, и тибетский духовный лидер впоследствии попросил прощения.

Об этом пишет CNN.

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Громкий скандал с далай-ламой

Как отмечает издание, инцидент произошел еще в феврале на западе на севере Индии в городе Дхарамсала. На видео можно увидеть, как мальчик подходит к 87-летнему духовному лидеру и спрашивает "Могу ли я вас обнять?" После этого далай-лама приглашает ребенка на сцену, показывает на его щеку и говорит: "Сначала здесь". Таким образом он побуждал мальчика к объятиям и поцелую в щеку.

Далее на видео видно, как лауреат Нобелевской премии мира указывает на свои губы и говорит: "Тогда я думаю, что наконец-то здесь", после чего тянет мальчика за подбородок и целует его в губы. Через несколько секунд он говорит ребенку, высунув язык: "И пососи мой язык".

После того как видео распространилось в интернете, многие осудили Далай-ламу, назвав его поступок "неуместным", "скандальным" и "отвратительным".

Что ответил Далай-лама

В офисе Далай-ламы ответили, что его поведение было "невинным и игривым".

"Его Святейшество часто дразнит людей, которых встречает, невинным и игривым способом, даже на людях и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", — написали на официальной странице Далай-ламы в Twitter.

Напомним, недавно в Винницкой области школьница попала в скандал, оскорбив честь и память погибших защитников. Девушке не понравилось, что она повредила обувь из-за живого коридора, посвященного погибшему Герою.

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