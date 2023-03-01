Як Данія планує збільшити фінансування своєї армії — уряд прийняв незвичайне рішення

Парламент у Копенгагені

Данія робить незвичайний крок, щоб фінансувати свої військові витрати, які щоразу збільшуються. Уряд країни вирішив скасувати державні свята, аби більше коштів залишалось у державній скарбниці.

Про це пише видання Spiegel.

Данія скасовує державне свято

У парламенті Данії після багатогодинних дебатів більшість із 95 депутатів проголосували за скасування "Store bededag" ("Великий день молитви", який відзначають у Данії). З 2024 року він має вважатися загальним робочим днем. Проти висловилися 68 депутатів.

У січні уряд оголосив, що хоче скасувати державне свято, яке відзначалося в Данії щоп'ятниці через чотири тижні після Великодня з XVII століття. Згідно з планами уряду, працівники з фіксованою заробітною платою повинні отримувати надбавку до окладу в розмірі 0,45 відсотка річного окладу.

Три мільярди крон для державної скарбниці

За підрахунками уряду, додатковий робочий день повинен принести в державну скарбницю додатково близько трьох мільярдів данських крон (близько 400 мільйонів євро). Отримані кошти мають бути витрачені на оборонний бюджет, щоб мати можливість досягти двовідсоткової цілі НАТО вже у 2030 році замість 2033 року, як було заплановано спочатку.

Уряд стверджує, що це необхідно на тлі російського вторгнення в Україну.

"Я не думаю, що це проблема, щоб працювати додатковий день", — сказала соціал-демократичний прем'єр-міністр Метте Фредеріксен.

Нагадаємо, нещодавно Данія виділила Україні фінансову допомогу у сумі 4,5 мільйона євро. Гроші спрямували на закупівлю нових мобільних контейнерних котелень.

Фото: AFP