Как Дания планирует увеличить финансирование своей армии — правительство приняло необычное решение

Дания хочет увеличить финансирование своей армии: парламент принял необычное решение
Дания делает необычный шаг, чтобы финансировать свои увеличивающиеся военные расходы. Правительство страны решило отменить государственные праздники, чтобы больше оставалось в государственной казне.
Об этом пишет издание Spiegel.
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Дания упраздняет государственный праздник
В парламенте Дании после многочасовых дебатов большинство из 95 депутатов проголосовали за отмену "Store bededag" ("Великий день молитвы", который отмечают в Дании). С 2024 года он должен считаться всеобщим рабочим днем. Против высказались 68 депутатов.
В январе правительство объявило, что хочет отменить государственный праздник, отмечавшийся в Дании каждую пятницу через четыре недели после Пасхи с XVII века. Согласно планам правительства, работники с фиксированной заработной платой должны получать прибавку к окладу в размере 0,45 процента годового оклада.
Три миллиарда крон для государственной казны
По подсчетам правительства, дополнительный рабочий день должен принести в государственную казну дополнительно около трех миллиардов датских крон (около 400 миллионов евро). Полученные средства должны быть потрачены на оборонный бюджет, чтобы достичь двухпроцентной цели НАТО уже в 2030 году вместо 2033 года, как было запланировано изначально.
Правительство утверждает, что это необходимо на фоне российского вторжения в Украину.
"Я не думаю, что это проблема, чтобы работать дополнительный день", — сказала социал-демократический премьер-министр Мэтте Фредериксен.
Напомним, недавно Дания выделила Украине финансовую помощь в сумме 4,5 миллиона евро. Деньги направили на закупку новых мобильных контейнерных котельных.
Фото: AFP