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Данія хоче збільшити виробництво боєприпасів для України: деталі

20 вересня 2023 20:07
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Данія хоче збільшити виробництво боєприпасів для України: деталі
Міністр оборони Данії Троесль Поулсен. Фото: Euronews
- Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Данія, яка продовжує надавати військову допомогу Україні, планує її збільшити. На цей раз уряд королівства хоче придбати колишній збройний завод, аби наростити виробництво боєприпасів для України.

Про це повідомляє DR з посиланням на міністра оборони країни Троельса Лунда Поульсена. 

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Уряд політика хоче прискорити процес щодо зусиль для викупу землі, де раніше знаходився завод з виробництва боєприпасів в Еллінгу неподалік від Фредеріксхавна.

"Якщо ми створитимо модель, в якій армія зможе втрутитися заради полегшення придбання будівель, і змусити приватні компанії виробляти продукцію, я вірю, що протягом наступних кількох років ми зможемо виробляти боєприпаси в Данії", — сказав міністр оборони, зазначивши, що хоче отримати роз'яснення протягом місяця.

Що відомо про цей завод

Завод було засновано у 1676 році у Копенгагені під назвою Fyrværkerikompagniet. Тоді пріоритетні замовленя для ЗС Данії здійснювалося за різними адресами, перш ніж вони стали виконуватися у 1968 року в Еллінгу.

На піку роботи цього заводу налічувалося до 200 співробітників.

У 2008 році уряд продав завод іспанській оборонній компанії Expal, яка перейменував компанію на Denex. Вони займалися виготовленням боєприпасів виключно до штурмових та снайперських гвинтівок. У 2020 року після кількох років збитків було прийнято рішення про закриття компанії. Тоді роботу втратили 65 осіб.

Нагадаємо, що не так давно Данія зобов'язалася надати Україні новий пакет військової допомоги на 880 млн євро. Це сталося після офіційного візиту до України прем'єр — міністерки країни Матте Фредеріксен.

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