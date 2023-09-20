Дания хочет увеличить производство боеприпасов для Украины: детали
Дания, которая продолжает оказывать военную помощь Украине, планирует увеличить её. В этот раз правительство королевства хочет приобрести бывший оружейный завод, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины.
Об этом сообщает DR со ссылкой на министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена.
Правительство политика хочет ускорить процесс усилий для выкупа земли, где раньше находился завод по производству боеприпасов в Эллинге неподалеку от Фредериксхавна.
"Если мы создадим модель, в которой армия сможет вмешаться ради облегчения приобретения зданий, и заставить частные компании производить продукцию, я верю, что в течении следующих нескольких лет мы сможем производить боеприпасы в Дании", — сказал министр обороны, отметив, что хочет получить разъяснения в течении месяца.
Что известно об этом заводе
Завод был основан в 1676 году в Копенгагене под названием Fyrværkerikompagniet. Тогда приоритетные заказы для ВС Дании осуществлялись по разным адресам, прежде чем они стали выполняться в 1968 году в Эллинге.
На пике работы этого завода насчитывалось до 200 сотрудников.
В 2008 году правительство продало завод испанской оборонной компании Expal, которая переименовала компанию в Denex. Она занималась производством боеприпасов исключительно для штурмовых и снайперских винтовок. В 2020 году после нескольких лет убытков было принято решение о закрытии компании. Тогда работу потеряли 65 человек.
Напомним, что недавно Дания обязалась предоставить Украине новый пакет военной помощи на 880 млн евро. Это произошло после официального визита в Украину премьер — министра страны Матте Фредериксен.