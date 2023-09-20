Дания хочет увеличить производство боеприпасов для Украины: детали

Міністр оборони Данії Троесль Поулсен. Фото: Euronews

Дания, которая продолжает оказывать военную помощь Украине, планирует увеличить её. В этот раз правительство королевства хочет приобрести бывший оружейный завод, чтобы нарастить производство боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает DR со ссылкой на министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена.

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"Если мы создадим модель, в которой армия сможет вмешаться ради облегчения приобретения зданий, и заставить частные компании производить продукцию, я верю, что в течении следующих нескольких лет мы сможем производить боеприпасы в Дании", — сказал министр обороны, отметив, что хочет получить разъяснения в течении месяца.

Что известно об этом заводе



Завод был основан в 1676 году в Копенгагене под названием Fyrværkerikompagniet. Тогда приоритетные заказы для ВС Дании осуществлялись по разным адресам, прежде чем они стали выполняться в 1968 году в Эллинге.

На пике работы этого завода насчитывалось до 200 сотрудников.

В 2008 году правительство продало завод испанской оборонной компании Expal, которая переименовала компанию в Denex. Она занималась производством боеприпасов исключительно для штурмовых и снайперских винтовок. В 2020 году после нескольких лет убытков было принято решение о закрытии компании. Тогда работу потеряли 65 человек.

Напомним, что недавно Дания обязалась предоставить Украине новый пакет военной помощи на 880 млн евро. Это произошло после официального визита в Украину премьер — министра страны Матте Фредериксен.