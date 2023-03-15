Данія погодила передачу Україні дев'ятого пакета допомоги на 120 млн доларів

Парламент Данії

Уряд Данії оголосив про передачу дев'ятого пакета допомоги для України. Вартість допомоги — 1 млрд данських крон, що в еквіваленті становить 120 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

Деталі про допомогу для України

У повідомленні зазначається, що у пакеті допомоги є боєприпаси до стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін і ракет ППО. Допомога профінансована свіжоствореним "Українським фондом".

"Жорстоке вторгнення росії в Україну вимагає від Данії продовження підтримки. Таким чином, була досягнута широка політична домовленість щодо створення так званого "Українського фонду", який дозволить Данії й надалі залишатися одним із найбільш значних вкладників у порівнянні з нашим розміром", — йдеться у повідомленні.

Виконувач обов'язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен пояснив, чому Данія прийняла таке рішення: "Я дуже радий, що велика більшість у парламенті Данії об’єднується, щоб допомогти Україні у її боротьбі за свободу. Це великий пакет пожертв у 1 мільярд датських крон, які ми надсилаємо. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно запитувала. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовольнити це бажання".

Зазначається, що впродовж року війни Данія вже передала Україні зброю та обладнання на майже 5 мільярдів датських крон.

Що конкретно увійде у пакет допомоги від Данії

Боєприпаси для пістолетів: боєприпаси калібру 5,56 мм для пістолетів.

Додаткова пожертва 12,7-мм великокаліберних кулеметів.

Додаткова пожертва більшої кількості протитанкових мін.

Махові заряди, розрядники та запальні труби для артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Додаткові ракети для ППО.

Роботи для знешкодження бомб: 21 шт.

Закупівля нелетальних матеріалів через НАТО на суму до 100 мільйонів датських крон.

15 шт. генераторів.

8 000 головних уборів і 15 000 комплектів дощовиків.

9 шт. засобів для мобільних майстерень та для ремонту більшої військової техніки

6 шт. ангарних наметів.

Нагадаємо, Бельгія передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. Загальна кількість, яку отримає держава, — 14 одиниць.