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Данія погодила передачу Україні дев'ятого пакета допомоги на 120 млн доларів: що туди увійде

15 березня 2023 21:07
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор
Данія погодила передачу Україні дев'ятого пакета допомоги на 120 млн доларів
Парламент Данії
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжеліка Талабан
Анжеліка Талабан
Випусковий редактор

Уряд Данії оголосив про передачу дев'ятого пакета допомоги для України. Вартість допомоги — 1 млрд данських крон, що в еквіваленті становить 120 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

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Деталі про допомогу для України

У повідомленні зазначається, що у пакеті допомоги є боєприпаси до стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін і ракет ППО. Допомога профінансована свіжоствореним "Українським фондом".

"Жорстоке вторгнення росії в Україну вимагає від Данії продовження підтримки. Таким чином, була досягнута широка політична домовленість щодо створення так званого "Українського фонду", який дозволить Данії й надалі залишатися одним із найбільш значних вкладників у порівнянні з нашим розміром", — йдеться у повідомленні.

Виконувач обов'язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен пояснив, чому Данія прийняла таке рішення: "Я дуже радий, що велика більшість у парламенті Данії об’єднується, щоб допомогти Україні у її боротьбі за свободу. Це великий пакет пожертв у 1 мільярд датських крон, які ми надсилаємо. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить матеріали, які Україна дуже конкретно запитувала. Я пишаюся тим, що ми в Данії можемо задовольнити це бажання". 

Зазначається, що впродовж року війни Данія вже передала Україні зброю та обладнання на майже 5 мільярдів датських крон. 

Що конкретно увійде у пакет допомоги від Данії

  • Боєприпаси для пістолетів: боєприпаси калібру 5,56 мм для пістолетів.
  • Додаткова пожертва 12,7-мм великокаліберних кулеметів.
  • Додаткова пожертва більшої кількості протитанкових мін.
  • Махові заряди, розрядники та запальні труби для артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.
  • Додаткові ракети для ППО.
  • Роботи для знешкодження бомб: 21 шт. 
  • Закупівля нелетальних матеріалів через НАТО на суму до 100 мільйонів датських крон. 
  • 15 шт. генераторів.
  • 8 000 головних уборів і 15 000 комплектів дощовиків. 
  • 9 шт. засобів для мобільних майстерень та для ремонту більшої військової техніки
  • 6 шт. ангарних наметів.

Нагадаємо, Бельгія передасть Україні броньовані карети швидкої допомоги. Загальна кількість, яку отримає держава, — 14 одиниць.

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