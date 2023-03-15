Дания согласовала передачу Украине девятого пакета помощи на 120 млн долларов: что туда войдет
Правительство Дании объявило о передаче девятого пакета помощи Украине. Стоимость помощи — 1 млрд датских крон, что в эквиваленте составляет 120 миллионов долларов.
Об этом сообщает Министерство обороны Дании.
-
Для торговцев некоторые штрафы вырастут в десять раз: что нужно знать потребителям
-
Клиенты "Новой почты" жалуются на некачественную работу почтоматов
-
Социологи выяснили, кому больше всего доверяют украинцы
-
Карло Анчелотти и Юрген Клопп назвали стартовые составы на матч 1/8 ЛЧ "Реала" и "Ливерпуля"
-
Залужный провел переговоры с главой Вооруженных сил Франции: ключевые вопросы
-
Можно есть в пост: как приготовить украинские рыбные толченики, о которых писал Гоголь
-
Представитель Индии на саммите G20 упрекнул мир за "чрезмерное" внимание к войне в Украине
-
Медики дали советы, как поддерживать здоровье и блеск кожи
-
В Украине резко похолодает: жителям каких регионов лучше подготовиться к снегу
-
ВСУ нанесли сокрушительный удар по позициям оккупантов: среди потерь есть Су-25
Детали о помощи для Украины
В сообщении отмечается, что в пакете помощи есть боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберным пулеметам, противотанковым минам и ракетам ПВО. Помощь профинансирована новообразованным "Украинским фондом".
"Жестокое вторжение россии в Украину требует от Дании продолжения поддержки. Таким образом, была достигнута широкая политическая договоренность о создании так называемого "Украинского фонда", который позволит Дании и дальше оставаться одним из наиболее значительных вкладчиков по сравнению с нашим размером", — говорится в сообщении.
Исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен объяснил, почему Дания приняла такое решение: "Я очень рад, что большое большинство в парламенте Дании объединяется, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Это большой пакет пожертвований в 1 миллиард датских крон, которые мы присылаем. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно спрашивала. Я горжусь тем, что мы в Дании можем удовлетворить это желание".
Отмечается, что в течение года войны Дания уже передала Украине оружие и оборудование почти на 5 миллиардов датских крон.
Что конкретно войдет в пакет помощи от Дании
- Боеприпасы для пистолетов: боеприпасы калибра 5,56мм для пистолетов.
- Дополнительное пожертвование 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов.
- Дополнительное пожертвование большего количества противотанковых мин.
- Маховые заряды, разрядники и зажигательные трубы для артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
- Дополнительные ракеты для ПВО.
- Работы по обезвреживанию бомб: 21 шт.
- Покупка нелетальных материалов через НАТО на сумму до 100 миллионов датских крон.
- 15 шт. генераторов.
- 8000 головных уборов и 15000 комплектов дождевиков.
- 9 шт. средств для мобильных мастерских и для ремонта большей военной техники
- 6 шт. ангарных палаток.
Напомним, Бельгия передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. Общее количество, которое получит государство, — 14 единиц.