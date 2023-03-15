Дания согласовала передачу Украине девятого пакета помощи на 120 млн долларов

Парламент Дании

Правительство Дании объявило о передаче девятого пакета помощи Украине. Стоимость помощи — 1 млрд датских крон, что в эквиваленте составляет 120 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

Детали о помощи для Украины

В сообщении отмечается, что в пакете помощи есть боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберным пулеметам, противотанковым минам и ракетам ПВО. Помощь профинансирована новообразованным "Украинским фондом".

"Жестокое вторжение россии в Украину требует от Дании продолжения поддержки. Таким образом, была достигнута широкая политическая договоренность о создании так называемого "Украинского фонда", который позволит Дании и дальше оставаться одним из наиболее значительных вкладчиков по сравнению с нашим размером", — говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен объяснил, почему Дания приняла такое решение: "Я очень рад, что большое большинство в парламенте Дании объединяется, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Это большой пакет пожертвований в 1 миллиард датских крон, которые мы присылаем. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно спрашивала. Я горжусь тем, что мы в Дании можем удовлетворить это желание".

Отмечается, что в течение года войны Дания уже передала Украине оружие и оборудование почти на 5 миллиардов датских крон.

Что конкретно войдет в пакет помощи от Дании

Боеприпасы для пистолетов: боеприпасы калибра 5,56мм для пистолетов.

Дополнительное пожертвование 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов.

Дополнительное пожертвование большего количества противотанковых мин.

Маховые заряды, разрядники и зажигательные трубы для артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.

Дополнительные ракеты для ПВО.

Работы по обезвреживанию бомб: 21 шт.

Покупка нелетальных материалов через НАТО на сумму до 100 миллионов датских крон.

15 шт. генераторов.

8000 головных уборов и 15000 комплектов дождевиков.

9 шт. средств для мобильных мастерских и для ремонта большей военной техники

6 шт. ангарных палаток.

Напомним, Бельгия передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. Общее количество, которое получит государство, — 14 единиц.