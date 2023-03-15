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Дания согласовала передачу Украине девятого пакета помощи на 120 млн долларов: что туда войдет

15 марта 2023 21:07
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Дания согласовала передачу Украине девятого пакета помощи на 120 млн долларов
Парламент Дании
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Правительство Дании объявило о передаче девятого пакета помощи Украине. Стоимость помощи — 1 млрд датских крон, что в эквиваленте составляет 120 миллионов долларов.

Об этом сообщает Министерство обороны Дании.

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В сообщении отмечается, что в пакете помощи есть боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберным пулеметам, противотанковым минам и ракетам ПВО. Помощь профинансирована новообразованным "Украинским фондом".

"Жестокое вторжение россии в Украину требует от Дании продолжения поддержки. Таким образом, была достигнута широкая политическая договоренность о создании так называемого "Украинского фонда", который позволит Дании и дальше оставаться одним из наиболее значительных вкладчиков по сравнению с нашим размером", говорится в сообщении.

Исполняющий обязанности министра обороны Троэлс Лунд Поульсен объяснил, почему Дания приняла такое решение: "Я очень рад, что большое большинство в парламенте Дании объединяется, чтобы помочь Украине в ее борьбе за свободу. Это большой пакет пожертвований в 1 миллиард датских крон, которые мы присылаем. Украине не хватает боеприпасов, поэтому пакет пожертвований содержит материалы, которые Украина очень конкретно спрашивала. Я горжусь тем, что мы в Дании можем удовлетворить это желание".

Отмечается, что в течение года войны Дания уже передала Украине оружие и оборудование почти на 5 миллиардов датских крон.

Что конкретно войдет в пакет помощи от Дании

  • Боеприпасы для пистолетов: боеприпасы калибра 5,56мм для пистолетов.
  • Дополнительное пожертвование 12,7-мм крупнокалиберных пулеметов.
  • Дополнительное пожертвование большего количества противотанковых мин.
  • Маховые заряды, разрядники и зажигательные трубы для артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм.
  • Дополнительные ракеты для ПВО.
  • Работы по обезвреживанию бомб: 21 шт.
  • Покупка нелетальных материалов через НАТО на сумму до 100 миллионов датских крон.
  • 15 шт. генераторов.
  • 8000 головных уборов и 15000 комплектов дождевиков.
  • 9 шт. средств для мобильных мастерских и для ремонта большей военной техники
  • 6 шт. ангарных палаток.

Напомним, Бельгия передаст Украине бронированные кареты скорой помощи. Общее количество, которое получит государство, — 14 единиц.

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