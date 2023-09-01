Данська компанія постачала важливі компоненти трьом найпотужнішим субмаринам РФ

Підводний човен військового флоту РФ. Фото: росЗМІ

Три найсучасніші підводні човни російського флоту оснащені корабельною ізоляцією датського виробництва. Rockwool, данська компанія, продала РФ корабельну ізоляцію, яку використовували в трьох найсучасніших і передових підводних човнах російського флоту.

Про це пише Danwatch.

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"Три найсучасніші підводні човни російського флоту оснащені корабельною ізоляцією данської групи Rockwool. У тому числі підводні човни "Бєлгород" і "Князь Володимир", обидва з яких можуть бути оснащені найсучаснішою ядерною зброєю в арсеналі Росії", — йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що цю інформацію воно взяло в офіційних тендерних документах із Росії. Документи показують, як постійний діловий партнер Rockwool, компанія ТОВ "Морські комплексні системи", у червні та вересні 2014 року уклала перші угоди на поставку державному суднобудівному заводу "Севмаш" понад 15 тисяч кв. м суднової ізоляції.

У матеріалі також зазначається, що поставки утеплювача Rockwool марки SeaRox SL 440 на суму 4,7 млн рублів (хороші 700 тис. данських крон) мали бути спрямовані саме на будівництво двох новітніх підводних човнів "Бєлгород" і "Князь Володимир".

Інші контракти РФ з данцями

Приблизно через два роки, у грудні 2016 року, МКС знову уклала договір на поставку російського підводного човна. Цього разу контракт укладено з Адміралтейським заводом, який замовив майже 1700 кв. м SeaRox SL 400 для будівництва дизельного ударного підводного човна "Великі Луки".

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Нагадуємо, військово-повітряні сили Данії перехопили два російські бомбардувальники. Вони летіли до території НАТО.