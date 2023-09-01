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Датская компания поставляла важные компоненты трем мощным субмаринам РФ

1 сентября 2023 18:48
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Датская компания поставляла важные компоненты трем мощным субмаринам РФ
Подлодка военного флота РФ. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Три самых современных подлодки российского флота оснащены корабельной изоляцией датского производства. Rockwool, датская компания, продала РФ корабельную изоляцию, которую использовали в трех самых современных и передовых подлодках российского флота.

Об этом пишет Danwatch.

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"Три самые современные подлодки российского флота оснащены корабельной изоляцией датской группы Rockwool. В том числе подлодки "Белгород" и "Князь Владимир", обе из которых могут быть оснащены самым современным ядерным оружием в арсенале России", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что эту информацию оно взяло в официальных тендерных документах из России. Документы показывают, как постоянный деловой партнер Rockwool, компания ООО "Морские комплексные системы", в июне и сентябре 2014 заключила первые соглашения на поставку государственному судостроительному заводу "Севмаш" более 15 тысяч кв. м судовой изоляции.

В материале также отмечается, что поставки утеплителя Rockwool марки SeaRox SL 440 на сумму 4,7 млн рублей (хорошие 700 тыс. датских крон) должны были быть направлены именно на строительство двух новейших подлодок — "Белгород" и "Князь Владимир".

Другие контракты РФ с датчанами

Приблизительно через два года, в декабре 2016 года, МКС вновь заключила договор на поставку российской подлодки. На этот раз контракт заключен с Адмиралтейским заводом, заказавшим почти 1700 кв. м SeaRox SL 400 для строительства дизельной ударной подводной лодки "Великие Луки".

Ранее мы рассказывали, что министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявил, что истребители F-16 Украина сможет использовать только на своей территории с целью изгнания врага.

Напоминаем, военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика. Они летели на территории НАТО.

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