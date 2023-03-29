Де за кордоном українці можуть оформити паспорти: відповідь Мінреінтеграції

Для цього існують спеціальні державні підприємства

Через повномасштабне вторгнення росії багато українців були змушені виїхати за кордон. Вони мають право звернутись у відповідні підрозділи та оформити український паспорт (ID-картку).

Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Де за кордоном українці можуть оформити паспорти

Українці, які перебувають за кордоном, можуть оформити паспорт громадянина України (ID-картку) у підрозділах державного підприємства "Документ", розміщених за межами України.



Наразі підрозділи працюють у Польщі, Туреччині, Словаччині та Чехії.

Адреси державних підприємств "Документ" за межами України

За яких умов можна звернутися до відповідних підприємств

Зазначається, що громадянин України, якому під час перебування за кордоном виповнилося 18 років та який не отримував паспорт, може звернутися до відокремленого підрозділу державного підприємства "Документ" для його оформлення вперше лише за наявності у нього документів із фотозображенням (зокрема, паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що для чоловіків з інвалідністю змінили перелік документів для виїзду за кордон під час війни. Тепер треба пред'явити ще більше довідок.