Где за границей украинцы могут оформить паспорта: ответ Минреинтеграции

Для этого существуют специальные государственные предприятия

Из-за полномасштабного вторжения россии многие украинцы были вынуждены уехать за границу. Они имеют право обратиться в соответствующие подразделения и оформить паспорт (ID-карту).

Об этом сообщает Минреинтеграция.

Где за границей украинцы могут оформить паспорта

Украинцы, которые находятся за границей, могут оформить паспорт гражданина Украины (ID-карту) в подразделениях государственного предприятия "Документ", размещенных за пределами Украины.



В настоящее время подразделения работают в Польше, Турции, Словакии и Чехии.

Адреса государственных предприятий "Документ" за пределами Украины

При каких условиях можно обратиться в соответствующие предприятия

Отмечается, что гражданин Украины, которому во время пребывания за границей исполнилось 18 лет и не получал паспорт, может обратиться в обособленное подразделение государственного предприятия "Документ" для его оформления впервые только при наличии у него документов с фотоизображением (в частности, паспорта гражданина Украины для выезда за границу).

Напомним, недавно стало известно, что для мужчин с инвалидностью изменили список документов для выезда за границу во время войны. Теперь нужно предъявить еще больше справок.