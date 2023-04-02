Деякі авіакомпанії почали приймати в росіян карти Visa та Mastercard: подробиці

Транзакції здійснюються з використанням системи швидких платежів

На тлі російської агресії іноземні авіакомпанії Air Arabia і Fly Dubai дозволили оплату випущеними в росії картами Visa та Mastercard. Транзакції здійснюються з використанням системи швидких платежів (СШП).

Про це повідомляє Коммерсанть.

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Деталі оплати

Повідомляється, що Air Arabia зробила можливою оплату через СШП за посиланням, для чого треба оформити бронювання на сайті, сконтактуватися зі службою підтримки та отримати посилання на пошту для проведення операції.

Схожу схему пропонує й Fly Dubai, але транзакції будуть проходити через уповноваженого агента. Для цього потрібно оформити бронювання та звернутися до служби підтримки. Fly Dubai зробив можливою оплату з російської карти Visa або Mastercard.

Emirates уможливлює провести платіж по QR-коду, для чого потрібно зробити запрос реквізитів, бронь квитка та вказати підсумкову суму й номер броні. Авіакомпанія рекомендує проводити операцію мінімум за десять днів до вильоту. Якщо бронювати через контакт-центр, то стягується комісія 1,5 тис.

Нагадаємо, що путін ввів оплату за вихід з ринку рф.